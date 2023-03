Carlino: “L’Ischia non finisce di stupire”. Taglialatela: “I ragazzi sono eccezionali”

L’Ischia non smette di stupire: inizia così la breve dichiarazione rilasciata da Lello Carlino al termine della partita vinta dalla capolista contro l’Acerrana. Complimenti estesi a tutto l’ambiente al triplice fischio dell’Arcoleo: “Questa squadra, come ha detto Pino (Taglialatela, ndr), non finisce mai di stupire. È un gruppo che va in campo deciso, sa quello che deve fare in ogni zona. La squadra è stata ben costruita da Pino, ma ha fatto un grandissimo lavoro anche il direttore sportivo Lubrano. Diamo i meriti a questo ragazzo che ha allestito una squadra importante, rispetto alle prospettive iniziali. Faccio i complimenti alla società e alla dirigenza, nello spogliatoio ci sono uomini veri e non hanno paura di alcun avversario.

Acerra è un campo ostico, il primo tempo è stato più difficile. Nel secondo tempo è uscita la squadra. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto, non abbiamo ancora vinto nulla: aspettiamo il 16 aprile per festeggiare, insieme alla mia isola e al mio popolo”.

Pino Taglialatela, presidente dell’Ischia, ha ringraziato la squadra a margine del successo ottenuto sulla terraferma contro l’Acerrana.

Il numero uno ha analizzato brevemente l’incredibile stagione dei gialloblù: “I ragazzi sono eccezionali, ci stanno facendo vivere un’annata pazzesca. Dalla seconda partita di campionato siamo primi, questa squadra merita tutto quello che di bello ci possa essere nello sport e nel calcio. Grazie quindi a questo gruppo, agli allenatori e allo staff che sta lavorando con noi dal 2 agosto. Non è ancora finita perché c’è da fare altre tre partite, ma credo che sia stato compiuto un altro passo importante verso il traguardo finale”.