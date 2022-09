CARLExit, la scissione d ischia Ponte

Questa mattina alle 10,00, il Vescovo Gennaro Pascarella ha convocato il Consiglio Presibitale per discutere di argomenti “canonici” di inizio anno e per comunicare al clero le nuove nomine della Diocesi di Ischia.

Una girandola di nomi che non avrà lo stesso effetto liberatorio di Forio. Ischia, infatti, non è come Forio dove i credenti hanno vissuto come una liberazione il cambio di Parroco. I Ischia Ponte c’è in atto una guerra silenziosa ed epistolare che porterà ad un vera e propria scissione nella chiesa locale. La defenestrazione di Carlo Candido in favore dei Frati di Sant’Antonio e, in particolare, di Frate Mario amico di Don Agostino, non piace a nessuno.

Il Vescovo Pascarella è sommerso di lettere, testimonianze e interventi che raccontano quanto sia poco voluta dalla “base” (come nei partiti politici) questo cambiamento. In verità, Pascarella aveva anche rilanciato una sorta di mediazione. I più informati parlano di una specie di “prendetevi San Pietro e lasciatemi Ischia Ponte”, ma il Provinciale dei Frati non ne vuole sapere: il bottino da prendere è quello grosso. Quello del santo “zelluso” di Ischia Ponte.

Nel frattempo, la notizia diversa è che Don Carlo abbia chiesto al Vescovo di autorizzargli il cambio di Diocesi. Per Carlo, infatti, è arrivato il tempo dell’esilio e della pratica sacerdotale lontano dall’amato scoglio. Qualcuno parla di una Diocesi del Centro Italia, ma gli amici del Ponte sono pronti a giurare che Pascarella ha detto “No!, tu resti a Ischia”.

Questa mattina il Vescovo ha deciso per il cambio che vi abbiamo raccontato da tempo. “

Il Vescovo ha trasferito la sede della parrocchia di S. Maria Assunta in Ischia dal Santuario diocesano di S. Giovan Giuseppe della Croce alla Chiesa Conventuale di S. Antonio, nominando Parroco della suddetta Parrocchia il Rev.do P. Mario Lauro ofm. Il Vescovo Gennaro presiederà il rito d’ingresso del nuovo parroco Sabato 8 ottobre 2022. Il Rev.do P. Vincenzo Ponticelli ofm è nominato vicario parrocchiale di S. Maria Assunta in Ischia e Rettore della Chiesa di S. Francesco in Forio. Mons. Pascarella ringrazia il Rev.do Sac. Carlo Candido per i 12 anni di ministero presbiterale che ha svolto quale pastore della parrocchia di S. Maria Assunta in Ischia.”

Sabato, invece, Don Carlo Candido saluterà i bimbi del catechismo e i genitori più legati ed ha già pronto la valigia per andare in ferie. Ferie prolungate ad Assisi. Dove provare a ritrovare la fede che, in qualche modo, gli è stata messa alla prova.

L’aspetto più importante, però, è proprio quello sociale e civile. La scelta di Pascarella è proprio una “CarlExit”: cambia tutto. Come è cambiato quando è “uscita” l’Inghilterra dall’Unione Europea.