Caritas Ischia: “Donate!”. L’appello agli imprenditori isolani e a tutti gli uomini di buona volontà

Carissimi, in questo tempo particolare – scrive Don Gioacchino Castaldi, responsabile della Caritas della Diocesi di Ischia -, segnato dalla pandemia, stanno crescendo nuove povertà che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti sulla meravigliosa isola in cui viviamo. Se tutti, o quasi, stiamo diventando più poveri, ad alcuni rimane solo il gesto di tendere la mano perché ormai non hanno più niente. “Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, all’amore”. Nessuno è così povero da non poter offrire un caffè, una parola di speranza, un vestito o un po’ di pane.

Di fronte alla preoccupante emergenza sanitaria e alla crescente crisi economica abbiamo già visto un moltiplicarsi di iniziative di solidarietà, con tante mani che si sono adoperate per alleviare le sofferenze dei fratelli in difficoltà. Le nostre parrocchie, ed in particolare le Caritas parrocchiali, hanno visto tante mani fare donazioni, distribuire viveri, consegnare tessere prepagate, fornire dispositivi di accoglienza per chi non poteva restare a casa perché non aveva una dimora.

Le lunghe file di persone in attesa ai due centri di ascolto Caritas della Diocesi raccontano difficoltà in cui versano tantissime famiglie. Ne contiamo 2000 aiutate in questi mesi, ma di certo tale numero è destinato ad aumentare.

I nostri operatori Caritas hanno incontrato ciascuna persona ascoltando il loro guido di aiuto, leggendo in ciascuna storia un profondo senso di smarrimento. Il Natale è ormai alle porte e sentiamo forte il desiderio di assicurare momenti di pace e dignitosa serenità a tutti i nostri concittadini che hanno bisogno. Vi chiediamo di unirvi a noi in questa gara di solidarietà, non dimenticando chi è più sfortunato di noi, chi ha lavorato per pochi mesi, chi non riesce a mettere un piatto a tavola per i propri bambini. Vi chiediamo donazioni di generi di prima necessità, per poter effettuare consegne di pacchi alimentari a chi è in forte difficoltà, e di seguito elenchiamo i prodotti che maggiormente ci vengono richiesti: biscotti prima colazione/fette biscottate, tonno all’olio di oliva, pasta lunga e corta/ riso, caffè, legumi secchi, olio di semi/olio di oliva, zucchero, latte, farina 00, sale fino /grosso, crema alla nocciola, panettoni, succhi di frutta, merendine per bambini, formaggio grana, passate di pomodoro/polpa di pomodoro.

È prezioso per noi l’aiuto di tanti per poter continuare nella gara di solidarietà che è necessaria per tutti, ma

soprattutto per coloro che non rientrano nelle categorie aiutate dallo Stato.

Chiunque volesse effettuare donazioni può far pervenire i generi alimentari al Centro Papa Francesco, via

Morgioni n.76, 80077 Ischia (Na), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30,

oppure potrà contattare i numeri 081/983573 – 3394587697 – 3934421870.

Il Natale è la festa delle famiglie, dell’amore, della solidarietà, e in un momento così difficile essere dono per chi è meno fortunato di noi, arricchisce le nostre anime.

Per questo vi esortiamo a raccogliere il nostro appello per portare sollievo alla disperazione e al senso di solitudine della popolazione isolana. Solo aiutando e donando, il miracolo di un Dio fatto Bambino si ripeterà, e mai come in questo momento abbiamo bisogno di miracoli di cui potremmo essere noi stessi gli artefici. Consapevoli che la vostra immancabile solidarietà diventerà Provvidenza per tante famiglie isolane, cogliamo l’occasione per augurare un Santo Natale pieno di pace e serenità!