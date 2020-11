Cari Malcovati, se potete, perdonatelo!

Gaetano Di Meglio | Riporto, in basso, l’intervista a Carmelo Amente che non farà intitolare “Vico Mariana” ad Ischia Ponte alla memoria di Piero Malcovati. La riporto perché è bene rilasciarla alla storia, come la prova per cui il comune di Ischia, almeno nella gestione di Enzo Ferrandino, non renderà onore e omaggio alla figura di Piero Malcovati.

Ricapitoliamo la vicenda. Nei giorni scorsi ho pubblicato un’intervista a Carmelo Amente per far luce e dare lustro ad una bella iniziativa. Carmelo, infatti, è il promotore, con tanti altri, dell’intitolazione di Vico Marina ad Ischia Ponte alla memoria di Piero Malcovati. Nell’intervista Amente ne traccia i motivi e ci aggiornava che giovedì scorso, con il comitato promotore dell’iniziativa avrebbe incontrato il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino per definire gli sviluppi dell’iter dopo una prima approvazione.

Passano i giorni e l’altro ieri pomeriggio – venerdì – chiedo a Carmelo come fosse andato l’incontro con il sindaco Enzo Ferrandino e se ci fossero novità.

La risposta eccola: “Tante spaventose e ridicole , ti avrei chiamato ma sto smaltendo la meraviglia del ridicolo.”

Il commento pubblico di Carmelo Amente, sul suo profilo facebook è questo: “Mai consenso , tanto ampio, ha trovato una proposta nell’intera Isola d’Ischia; notoriamente litigiosa da spaccare il capello in quattro . Tutte le Associazioni presenti sul territorio, comitati cittadini e non ultima la Diocesi D’Ischia l’hanno fatta propria. L’amministrazione Ferrandino è entusiasta , sia la maggioranza che l’opposizione, ma…»

Ora vi spiego il ma.

Il comune di Ischia non intitolerà Vico Marina a Piero Malcovati perché il proponente è Carmelo Amente e perché lo stesso ha rilasciato un’intervista al “Dispari”.

Nonostante l’iniziativa sia lodevole e da apprezzare, fino a quando Carmelo Amente (allora Buono) non chiederà scusa e si “accuserà” di quanto accaduto qualche anno fa con Carmine Barile, la sua proposta non potrà essere accolta. Sarebbe una scortesia troppo grande quella che farebbe l’amministrazione a Carmine Barile che ha la nipote come consigliera comunale (quella dei 16mila euro al marito per un progetto sulla viabilità).

E se nel breve tempo, la proposta verrà avanzata da un altro soggetto (sembra Gianni Vuoso), allo stesso modo questa Amministrazione non la prenderà in considerazione perché il “cappello sull’iniziativa” l’ha messo sempre Carmelo Amente.

Quindi, se Carmelo non si prostra ai piedi di Carmine Barile e Barile lo perdona, Piero Malcovati non potrà essere ricordato dalla cittadinanza di Ischia.

Ah, ribadiamolo, la proposta di Carmelo, inoltre, è irricevibile perché Carmelo ha rilasciato un’intervista a questo giornale che critica l’amministrazione.

Tutto questo, in breve, ha spinto il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, a dire “no” alla proposta di Carmelo Amente e ad archiviare l’omaggio a Piero Malcovati.

Tutto quello che ho scritto, ovviamente, è la sintesi del discorso che Enzo Ferrandino ha fatto direttamente e apertamente a Carmelo Amente, giovedì, al Comune di Ischia.

Cari Malcovati, se potete, perdonatelo!