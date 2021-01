Cari consiglieri comunali di Ischia, se ci siete battete un colpo. Conta più Bernasconi che voi…

Ci sembra di vivere in un incubo o, volendo, in una favola. Qualche volta ci svegliamo dal sonno e ci chiediamo dove siete. Esistete? Siete capaci di fare qualcosa che non sia solo alzare la manina in consiglio comunale o chiedere le briciole al sindaco? Ve lo chiediamo perché davvero abbiamo le mani nei capelli.

Quel che abbiamo capito è che Enzo, fin dall’inizio di questa legislatura aveva capito di aver sbagliato coalizione e, da allora, ha iniziato una strategia per rendervi inefficaci. Prima la giunta tecnica, poi, la giunta politica con la scelta di Luigi Boccanfuso, i gruppo dei “Bambeniell” con Antonio Mazzella e il parente Antonello Sorrentino pescati dalle file di Gianluca Trani. Poi la scrematura di Ottorino Mattera, Luca Spignese e Pasqualino Migliaccio (in 3 che fanno quasi 1000 voti). Poi la scelta di Gennaro Scotti tra le fila di Forza Italia a cui ha regalato la Genesis e poi Maria Rosaria Pinto, la signora Silvitelli.

Queste le scelte politiche, poi ci sono le scelte del dirigenti. E’ possibile che una scelta così importante per il paese che pesa sulle nostre tasche per 120 mila euro e che esclude una nostra società, debba essere decisa da un dirigente?

Ci spiegate qual è il vostro lavoro? Ci fate capire qual è la vostra idea di paese (vabbè, facciamo finta di non aver scritto nulla)? Davvero siete li solo per abbellire la vostra vita di qualche consiglio comunale?

Lo sappiamo bene e la cosa grave è che lo sapete anche voi: non siete un problema per Enzo. Lui fa quello che gli pare (e piace) tanto sa che non avete né dignità politica né il coraggio di metterlo in difficoltà: vi presentate con le vostre richiestine, vi accontentate come i bambini del famoso “tozza bancone” e il paese va a rotoli, procede a tentoni e senza una rotta.

Noi continuiamo a sperare. Non si sa mai, che possiate avere un sussulto di dignità politica…