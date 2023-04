Carenza di personale, il Rizzoli va ko e riduce i servizi: chiuso il centro prelievi

La nota di servizio del direttore sanitario, Nunzio Quindi, del 19 aprile conferma le dichiarazioni dei vari operatori dei settori interessati, il nostro articolo e una grave crisi che coinvolge il nostro presidio sanitario. Dopo le accuse della cattiva gestione delle risorse umane da parte dei sindacati, un’altra batosta arriva ai cittadini e ai turisti dell’isola che si vedono privare di servizi che, invece, dovrebbero essere alla base di qualsiasi servizio sanitario pubblico. Sostenuto con le nostre tasse!

In un assurdo silenzio politico, elettorale e civile, ci troviamo – ancora una volta – a gridare da soli contro questa aggressione di inefficienza e di incapacità gestionale della sanità regionale. Paghiamo lo scotto di essere un posto disagiato, senza una normativa speciale e che, comunque, continua a produrre ricchezza e opportunità per altri.

Fino ad ora ci raccontavano solo delle mancanze e della carenze, ora iniziano a toglierci i servizi. E speriamo che questa volta, ci possa essere un moto di orgoglio e di condanna contro le scelte di chi ha deciso che dobbiamo essere cittadini di serie B!

Il dottor Quinti ha scritto al Direttore Generale dell’ASL Napoll2 Nord, Dr. M. Iervolino, alla Direzione sanitaria dell’ASL Napoli 2 Nord, la dottoressa M. Vana e al direttore delle UU.OD. del Rizzoli in merito alla carenza di personale e alla successiva “riduzione servizi”

Premesso che al P.O. A. Rizzoli di Ischia vi è carenza di 12 CPS Infermieri e 2 CPS Fisioterapisti per la quiescenza di alcuni e le vecchie carenze già comunicate:

Visto che Il cambio compensativo della CPS I C.A. dal 1 aprile 2023 non è stato allocato presso il P.O. “A Rizzoli” ma ad altra struttura aziendale senza alcun “nulla osta” da parte dl questa direzione; Valutate che non vi sono altre risorse disponibili da riallocare, al procederà ad assegnare le 4 CPS Infermiere in forza all’organico dell’Ostetricia/Ginecologia ad altre articolazioni carenti;

In attesa di nuove segnalazioni si dispone che dal 1/5/2023 il punto prelievi sia chiuso e la CPS infermiera sia allocata presso la Radiologia (vista la quiescenza della CPS I D.R.G.);

Le CPS infermiere in carico alla Ginecologia/Ostetricia siano allocate come segue: B.M. presso la UO Chirurgia/Ortopedia (per la mancata assegnazione del cambio compensativo di C. A.; F. I. presso la UO Medicina (per il decesso di R.O.); A.M. presso la UO Medicina (per la carenza di M.G. in maternità da 1 anno); S.S. presso la UO Pronto Soccorso (per le carenze comunicate)

Si specifica che presso l’UO di Ginecologia/ostetricia non sarà più possibile ricoverare in appoggio pazienti di altre UDO vista la competenza specifica del Personale Ostetrico; inoltre i 2 posti letto di Rianimazione Covid saranno riconvertiti in 3 posti letto di degenza ordinaria per l’U0 Chirurgia/Ortopedia al piano I.