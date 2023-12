Carenza di aule al “Telese”, l’ennesimo appello del Preside Mario Sironi

A settembre è iniziato un nuovo anno scolastico, ma il problema della assillante carenza di aule all’Istituto Professionale “Vincenzo Telese” di Ischia resta immutato, anzi si è aggravato. Un problema annoso, che come ancora una volta sottolinea il dirigente scolastico prof. Mario Sironi, va avanti ormai da vent’anni. I ripetuti appelli finora non hanno sortito effetto alcuno. Anzi, le iniziative adottate, come i nuovi laboratori finanziati con le risorse del Pnrr, hanno solo aggravato la situazione, a fronte della cronica carenza di spazi.

Sironi dunque ancora una volta si rivolge alle istituzioni per cercare di ottenere quello che è un diritto per la sua scuola, i suoi docenti e i suoi studenti, costretti a doppi turni e sacrifici per ovviare alla mancanza di aule. Ipotizzando anche una soluzione tampone come i moduli prefabbricati, che i Comuni isolani hanno adottato per far fronte a varie esigenze, da quelle legate al terremoto ai lavori nei vari plessi. Chiaramente la responsabilità di risolvere il problema ricade sulla Città Metropolitana di Napoli, ed infatti la nota di Sironi è indirizzata principalmente al sindaco Gaetano Manfredi e al responsabile del Dipartimento Edilizia Scolastica ing. Pasquale Gaudino. Ma chiama in causa anche i sei sindaci dei comuni isolani, perché uniscano la loro voce alla sua e valutino eventuali soluzioni. Enzo Ferrandino, Stani Verde, Giosi Ferrandino, Giacomo Pascale, Dionigi Gaudioso e Irene Iacono vengono sollecitati in quanto il “Telese” è un patrimonio della intera isola.

Nella nota che ha semplicemente ad oggetto «richiesta aule» nell’intestazione vengono riportati gli indirizzi dell’Istituto: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Servizi Grafico Pubblicitario Centro di Istruzione degli Adulti». A significare la crescita in questi anni di una scuola che si propone come realtà scolastica all’avanguardia, ma che è stata sempre, al di là delle chiacchiere, trattata come una “cenerentola” e dimenticata dai politici.

Il dirigente Sironi dunque scrive: «L’Istituto Professionale di Stato “Vincenzo Telese” rappresenta, nel panorama scolastico delle Isole di Ischia e Procida, una consolidata realtà di istruzione e formazione per tanti giovani allievi ed allieve.

Tuttavia anche questo istituto è costretto a lottare contro l’assenza delle aule e degli spazi adeguati: nell’anno scolastico 2023/24 si sono formate n. 38 classi. Attualmente sono disponibili nell’edificio di via Fondobosso n. 25 aule. Questo Istituto ha, da sempre, adottato modelli di organizzazione oraria e degli spazi che hanno comunque consentito il raggiungimento di ottimi risultati e la crescita delle iscrizioni, adottando rotazione e doppi turni. La progettazione e programmazione dei Laboratori previsti dal P.N.R.R. e delle relative attività didattiche sta creando, paradossalmente, ulteriori disagi proprio dovuti alla carenza di spazi adeguati. Riteniamo giusto porre all’attenzione la necessità di provvedere ad individuare nuovi ed idonei spazi per garantire la crescita professionale e sociale di tanti giovani delle isole d’Ischia e Procida. Abbiano letto, nelle cronache della stampa locale, dell’acquisizione da parte della Città Metropolitana di una nuova ala del Centro Polifunzionale di via Morgioni ad Ischia che dovrebbe essere destinata ad uso scolastico. Abbiamo inoltre, già da tempo, inviato un’ipotesi di sistemazione di moduli per aule scolastiche nell’area di pertinenza dell’Istituto Vincenzo Telese. Crediamo che sia possibile concretamente trovare una soluzione e ci auspichiamo che ci sia una qualche risposta ad una ventennale carenza di aule per l’Istituto Vincenzo Telese».

Il riferimento all’acquisto del Polifunzionale da parte della Città Metropolitana è una ulteriore “frecciata”. Si è risolto il problema del Liceo di Ischia, ma l’Alberghiero resta ancora in attesa. Questo nuovo appello sortirà qualche effetto? Manfredi si ricorderà di questo istituto? I sindaci isolani sapranno fare la loro parte? Il “Telese” lo merita.