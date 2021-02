Caremar, cinque passeggeri a bordo e cinque… a terra!

- Advertisement -

Ci risiamo! Con la pandemia e le restrizioni, sembra proprio che si sia creato un comodo alibi per le compagnie di navigazione per rendere ancora più carente un servizio che già lasciava a desiderare e per calpestare i diritti dei viaggiatori, arrecando un grave danno all’intera isola.

Se prima erano solo le condizioni meteo marine o i mezzi fuori servizio la giustificazione, adesso ci sono le misure restrittive. Ma di fronte ai dati di fatto e alle prove che dimostrano la realtà, c’è poco da invocare le misure anti Covid!

E così nel primo pomeriggio di ieri l’aliscafo della Caremar ha lasciato a terra sul porto di Ischia cinque passeggeri. Non è la prima volta che accade, ma stavolta non si era affatto raggiunto il numero massimo. Anzi, l’assurdo è che il mezzo è partito quasi vuoto. E allora perché non imbarcare quelle persone? Misteri dei collegamenti marittimi…

La lettrice che ci ha segnalato l’episodio, in contatto con una persona che era riuscita ad imbarcarsi, è venuta a sapere che a bordo c’erano solo cinque passeggeri. Già avete letto bene, cinque. Altro che metà capienza. Di posti disponibili ce n’erano ancora. E allora perché quei cinque sfortunati sono rimasti a terra? La lettrice si è chiesta: «Ma i conti dei passeggeri come li fanno?». Domande che esigono una risposta. Così come le foto che le sono state inviate da chi era a bordo. Perché non si potevano imbarcare dieci persone?

Se Regione e Comuni se ne fregano dei problemi dei cittadini e nessuno tutela i pendolari, è il caso di alzare la voce per ottenere condizioni di viaggio degne di un paese civile. Perché il Covid è solo una scusa. Una comoda scusa per coprire le solite lacune e magagne. E a farne le spese sono come al solito le comunità isolane.