Care, vecchie certezze… | #4WD

La metropolitana di New York è sempre stato uno dei fiori all’occhiello della Grande Mela. Non so se sia rimasta ancora l’unica, ma di certo è stata la prima in assoluto a restare aperta giorno e notte. E di questo, tutti i Sindaci e i Governatori succedutisi nel tempo ne hanno sempre fatto motivo di vanto.

Da ieri notte, per la prima volta in centoquindici anni dalla sua realizzazione, la più importante subway americana (e, probabilmente, tra le più imponenti al mondo) ha cominciato ad osservare quattro ore di chiusura, precisamente dall’una alle cinque, per favorire le operazioni di sanificazione; quelle, per intenderci, che nei giorni scorsi hanno visto presente anche il Governatore dello Stato, Andrew Cuomo, che nella fiera del pessimo gusto non ha perso l’occasione di partecipare da ottimo protagonista e sfruttare al meglio la video opportunity di farsi filmare con tuta, casco con visiera e pompa in mano, rubando per pochi istanti la scena e il mestiere all’addetto ai lavori che stava temporaneamente affiancando in uno dei vagoni oggetto dell’intervento.

Questo piccolo spaccato di propaganda americana, ma più in particolare la notizia che contiene (quella, appunto, sulla chiusura notturna della metro), ci riporta con estrema immediatezza a un concetto che ho già avuto modo di trattare ma che, specialmente dopo l’intervento riparatore del Presidente regionale campano De Luca a seguito del gravissimo episodio a danno di Ischia di domenica scorsa su Raidue, torna di estrema attualità: da lunedì 11 maggio Ischia riprenderà, lentamente, ad accogliere! Ma che piaccia o no, nulla sarà come prima. Anche le certezze incrollabili, dopo l’emergenza che stiamo ancora vivendo e, soprattutto, con le conseguenze che porterà sull’economia di aziende e famiglie, oggi sono pronte a scricchiolare.

Tocca a ciascuno di noi, un po’ per uno, puntellare la nostra realtà e la nostra quotidianità con tanti piccoli sforzi e rinforzi all’insegna del buon senso.