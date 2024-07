Carceri, Nordio “Soluzione a sovraffollamento è detenzione alternativa”

ROMA (ITALPRESS) – “Il problema dei suicidi in carcere purtroppo esiste ovunque da sempre, anche in altri Paesi. La vera soluzione” al sovraffollamento “è la detenzione alternativa, anche per una questione etica e di umanità come per esempio nei confronti dei detenuti tossicodipendenti”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando a Radio 24. Il via libera delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera all’articolo 12 del ddl Sicurezza sulle detenute madri “coniuga l’umanità della pena con l’allarme sociale che viene creato da certi reati. Vediamo spesso furti e scippi commessi da donne incinte che mettono in pratica quello che ritengo uno sfruttamento blasfemo della maternità per ottenere l’impunità”.

(ITALPRESS).