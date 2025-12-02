Carceri, La Russa “La pena non può ledere la dignità della persona”

“Qualcosa non sta funzionando, dobbiamo cercare almeno di fare dei piccoli passi – sottolinea La Russa -. Vorrei che ci rendessimo conto che se chiediamo la luna non otteniamo neppure la lampadina, ma se chiediamo un lampadario forse la lampadina la otteniamo. Prima di Natale cerchiamo insieme di fare un appello affinchè qualcosa avvenga, con un decreto o con un provvedimento, senza nulla togliere alle varie problematiche. Cerchiamo oggi di ottenere anche solo la lampadina e dare un pò di respiro alle carceri che sono al collasso. Lasciamo che, chi la pena l’ha quasi scontata, possa continuare a farlo in altro modo”.
