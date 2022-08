Carcaterra: “Stomie, rispetto la posizione dell’Asl ma non la condivido”

Silvio Carcaterra (*) | Faccio riferimento all’articolo da parte della Direzione Asl del giorno 28/08/2022 su questo quotidiano “il Dispari”, che mette in evidenza il mio scritto di qualche giorno fa inerente alle forniture per le stomie, al quale replico.

Innanzitutto grazie per la pronta risposta e l’immediata disponibilità nel colmare il mio disagio personale bypassando obblighi, regole e leggi da voi applicate per la gestione di eventuali forniture per evitare sprechi ed abusi per quanto riguarda le stomie per noi pazienti oncologici. Apprezzo moltissimo che questo confronto lo reputiate costruttivo, questo per me rappresenta un ottimo segnale nei confronti di noi pazienti e per tutti coloro che hanno bisogno di altre cure. Dico questo perché ad oggi spesso e volentieri mi sono chiesto se l’Asl fosse davvero presente o meno per garantire una corretta tutela nei confronti della cittadinanza tutta e a chi già è affetto da patologie gravi.

Questo perché, a mio modo di vedere, l’Aal a fronte di tante tematiche tra sospensioni d’esenzione e altri problemi che da un po’ di tempo a questa parte cerco di portare alla luce perché divenuti intollerabili ed inaccettabili, ha dimostrato di essere poco vicina, in quanto non intervenuta al meglio per arginare tali disagi, approvando leggi e progetti discutibili e per nulla d’aiuto alla collettività. Pertanto ci tengo a far presente, e non per conto di qualcuno e né per sentito dire, ma da diretto protagonista e vi esorto nel valutare la limitazione per gli eventuali surplus delle stomie. Perché rispetto ma non condivido assolutamente che venga considerato un aspetto per evitare spreco e abuso, in quanto tutto ciò è destabilizzante per il paziente, arreca ansia e timore. Per cui io personalmente non posso vivere con il patema d’animo che se non dovesse bastare anche quest’ennesima richiesta e sfortunatamente dovessi necessitare di un nuovo ordine dovrei essere consapevole che l’Asl interverrebbe nuovamente non avendo altre possibilità e soluzioni per risolvere il mio disagio.

Altrimenti consigliatemi voi il da farsi.

Sfido che un paziente con la testa altrove possa fare spreco ed abuso delle stomie, perché vi assicuro che non è assolutamente piacevole trovarsi in queste situazioni, considerando che il sottoscritto ogni tredici giorni svolge regolare chemioterapia per cui gli effetti collaterali esistono, ci sono e sono evidenti. Dunque voglio che rimanga chiaro che se dovesse ricapitare di dovermi precipitare nuovamente presso gli Uffici Asl è perché sono costretto a farlo, non per altro e questo deve valere per tutti i pazienti. Quindi è la circostanza che lo richiede, diventa un’assoluta necessità, a fronte della quale non c’è limitazione che tenga anche perché alternative, soluzioni diverse non credo ce ne siano. Voglio porvi una domanda: Mettiamo il caso in cui non dovessi farcela come mi è già capitato e dovessi richiedere un ulteriore ordine, voi credereste che io stia facendo spreco ed abuso? Mi auguro fortemente di no. Voglio ricordare che le chemio non le ho concluse e ho il diritto di stare tranquillo e di non preoccuparmi se mi si esauriscono nuovamente le stomie. E’ una preoccupazione che non deve assolutamente appartenere al paziente, come anche non deve avere timore che un ulteriore ordine gli venga rigettato. Dico questo alla luce di quanto sostenuto nella vostra replica, ai fini di garantire il benessere soggettivo salvaguardando i diritti legittimi e sacrosanti della collettività, io aggiungo tutta indistintamente.

NB: Ci terrei ad avere un consulto in merito alla Pet-Tac e per le Radioterapie, perché noi pazienti oncologici abbiamo un disperato bisogno che giungano sull’Isola d’Ischia. Ci terrei a capire il motivo per il quale siete scettici, titubanti e poco propensi nel colmare quest’altro disagio. Voglio ricordarvi che noi non siamo, senza nulla togliere a questa realtà, l’Isola Filicudi, bensì una realtà diversa e molto più grande.

(*) Vice presidente A.P.O.