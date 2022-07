Carcaterra: “Oncologici, sembra che si stia muovendo qualcosa! Non vorrei sbagliarmi…”

Silvio Carcaterra (*) | Quest’oggi voglio dedicare la mia testimonianza all’approvazione di un Servizio Psicologico di base e al meeting tenutosi pochi giorni dei nostri sindaci, dove sono stati trattati diversi aspetti per modificare al meglio la nostra Sanità. Direi di partire subito con il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, il quale dall’ultima riunione tenutasi in questi giorni e come abbiamo potuto ascoltare da una sua intervista, ha ottenuto l’approvazione di un Servizio Psicologico di base favorendo in caso di necessità un aiuto a tutte le famiglie, ragazzi e ragazze, con l’ausilio di medici psicologi. Un servizio che in realtà era già in preventivo da circa due anni, superando anche contestazioni dure da parte del governo nazionale. L’importante che si è raggiunto lo scopo per ‘entrata in funzione di un sevizio necessario.

L’aspetto da evidenziare è che questa notizia dimostra che quando vogliono, i responsabili della sanità sanno muoversi, andando anche oltre e fronteggiando addirittura contestazioni. Dunque è proprio vero che quando vogliono, possono. Ed è qui che nasce la rabbia. Perché non mi spiego questo tentennare su un aspetto talmente palese e sacrosanto, dove non dovrebbe presentarsi alcun tipo di attenuante o scusanti di basso livello culturale, soprattutto professionale e di scarsa umanità. L’Isola d’Ischia, come già dichiarato, non è un contesto ristretto, per cui ribadisco con chiarezza e fermezza che al più presto deve assolutamente dotarsi del tomografo per la pet-tac e per le radioterapie.

Nonostante voi politici continuiate a sostenere che i casi di tumore non sono considerevoli, io invece continuo a sostenere e ribadisco che non è così, anzi, sono in netta crescita. Un dato che voi conoscete, ma che non volete ammettere, perché schiavi del sistema. E noi pazienti ne paghiamo le conseguenze. E’ inammissibile, intollerabile ed inaccettabile che non vi rendiate conto del disagio di chi deve affrontare una patologia grave, senza intervenire per alleviare almeno il più possibile lo stress, la fatica, lo sconforto, l’angoscia. Perché delle volte capita che veramente non ci sono le forze per affrontare i viaggi di andata e ritorno per recarsi in terraferma. Ed è questo principalmente il motivo che dovrebbe far scattare in voi politici l’intenzione di battersi per dare una volta per tutte risposta al mio appello.

Ma torniamo nuovamente al governatore De Luca, perché ascoltando bene la sua intervista, secondo il mio modesto parere (potrò anche sbagliarmi), mi è sembrato che abbia giusto indicato nella scaletta dei provvedimenti da adottare, presumo quelli aventi priorità, tra i denti e molto velocemente, l’aspetto di noi pazienti oncologici. Dicendo in pochissimi secondi che “abbiamo riscontrato diverse problematiche dei pazienti oncologici”. Ma poi è passato subito ad altro argomento, stavolta scandendo bene le parole. Spero di sbagliarmi e mi auguro vivamente che possa prendere le dovute misure anche per quando riguarda l’esenzione 048 e l’appello che ormai noi tutti conosciamo.

La salute non deve essere un bene per pochi privilegiati, assolutamente no, la salute ed il benessere devono essere d’appartenenza a tutti indistintamente.

E veniamo al meeting dei sindaci con il direttore Pietro Buono ed in collegamento con il direttore Postiglione, appartenenti entrambi all’Asl Napoli 2 Nord nonché nostri concittadini, ai quali si è chiesto di incidere di più per la sanità locale isolana. Inoltre si è discusso dell’ampliamento dell’ospedale A. Rizzoli, i cui lavori sembrerebbero non dover mai iniziare nonostante l’approvazione da quasi un anno, se non erro. Non capisco l’impasse da cosa sia scaturita, fatto sta che ci sono ancora intoppi, a mio avviso molto strani.

I CENTRI DI MEDICINA NUCLEARE

Un altro aspetto che non mi è chiaro, e mi riferisco al direttore Pietro Buono, è come mai non si parli più della famosa deroga che doveva servire per aumentare i centri di Medicina Nucleare in Campania, che al momento sono cinque, chiaramente tutti dislocati in terraferma. La deroga in questione doveva permettere l’inserimento anche dell’Isola d’Ischia, almeno così sembra. Però questa benedetta deroga a mio avviso non è stata per niente messa in discussione ed è finita nel grande archivio generale del dimenticatoio… Dico questo a seguito di un intervista rilasciata proprio dal direttore Buono condotta dal caro amico Gennaro Savio diversi mesi fa. Al che mi chiedo perché ne abbia parlato, era la solita presa in giro o cosa altro? Intanto rimaniamo sempre in attesa di qualche risposta in merito, speriamo positiva.

Un altro aspetto toccato molto importante è la questione dei medici e del personale sanitario, i quali è difficile che optino per rimanere sull’isola per lunghi periodi, come giustamente ha ribadito il sindaco di Barano Gaudioso. Mi auguro che anche quest’aspetto al più presto venga chiarito con accordi e misure giuste.

In conclusione sarei curioso di ascoltare in merito a tutto quello di cui si è discusso nel meeting citato, il parere del neo direttore dell’Asl Napoli 2 Nord Mario Iervolino, per conoscere le sue idee sull’appello che cerco di portare avanti costantemente, insistentemente e duramente fin quando non sarà preso in considerazione concretamente con coscienza ed umanità. Di certo se il direttore Iervolino partisse con il “botto” saremmo tutti contenti e felici. O perlomeno dando l’opportunità di un eventuale incontro con noi pazienti oncologici per esporre il problema in maniera chiara e lineare, in modo pacifico e civile. Penso che non costi nulla, magari anche alla presenza dei sindaci delle isole di Ischia e Procida, dei medici e preposti alla materia. Sarebbe l’ideale, e non come ha fatto il direttore uscente D’Amore, mostratosi sempre secondo il mio punto di vista superficiale e poco attivo.

Ringrazio sempre tutti per il sostegno alla mia battaglia. Nel mio piccolo e salute permettendo spero di riuscire ad avere la meglio per me stesso e per tutta la Comunità.

(*) Vice presidente A.P.O.