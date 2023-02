Caramiello: “Le isole minori ripartono dall’intergruppo parlamentare”

Sabato 25 febbraio, alla presenza dei principali attori istituzionali, del terzo settore e del tessuto imprenditoriale e delle professioni dell’isola d’Ischia, presso l’aula consiliare del Comune di Lacco Ameno, a partire dalle ore 10.00, verrà presentato un intergruppo parlamentare, promosso dall’Onorevole Alessandro Caramiello, che reca l’obiettivo di sostenere le aree depresse del Paese, tra cui le isole minori. Al consesso parlamentare hanno aderito circa 40 Parlamentari afferenti a tutte le forze politiche dell’arco parlamentare: dal Movimento 5 Stelle al PD, da Fratelli d’Italia a Italia Viva, dalla Lega a Forza Italia.

“Abbiamo scelto di presentare l’intergruppo presso l’isola di Ischia – spiega l’Onorevole Caramiello – per portare nuovamente la vicinanza istituzionale agli isolani ma soprattutto per tornare ad ascoltare le esigenze e le richieste della popolazione, rafforzando il legame coi Primi Cittadini e i principali attori del territorio”.

All’incontro parteciperà il Commissario alla ricostruzione, On. Giovanni Legnini e i Sindaci dell’isola d’Ischia. In rappresentanza dell’ANCIM, il Presidente Francesco del Deo, cui seguiranno altri esponenti istituzionali, tra cui l’Onorevole Michele Schiano (Fdi).

Tra i partecipanti, si segnalano molti volti noti dell’impegno civico e professionale, tra cui: Marco Bottiglieri (Coordinatore Regionale Assoturismo-Confesercenti), Giancarlo Carriero (Presidente Sezione Turismo Unione Industriali Campania), Michelangelo Messina (patron dell’Ischia Film Festival), Benedetto Valentino (fondatore del Premio Ischia), Ferdinando Caredda (rappresentante dei lavoratori stagionali), il Duca Fulceri Camerini (imprenditore-patron del Negombo e coordinatore del Sindacato Italiano Balneari), Davide Laezza (presidente dell’associazione “E poi ritorniamo), Peppino di Costanzo (presidente associazioni termalisti), Michele Sgambati (vicepresidente Confesercenti di Ischia), Francesca Saurino (rappresentante categoria pescatori), Marco Laraspata (Presidente dell’associazione dei commercianti Aicom Aiscat), Antimo Lupoli (Presidente Rotary Ischia), Claudio d’Ambra (già presidente associazione ingegneri di Ischia).

“Al di là dei colori politici, le istituzioni hanno il dovere di ascoltare le esigenze dei territori fragili, così da canalizzarne le istanze in seno ai palazzi decisionali della politica italiana. A questo primo passo che, simbolicamente, muoviamo sull’isola d’Ischia, seguirà una conferenza stampa a cui parteciperanno molti dei colleghi dell’intergruppo parlamentare. L’auspicio è di lavorare, congiuntamente, alla stesura di proposte e iniziative nell’interesse di quei cittadini rimasti a lungo senza voce”.