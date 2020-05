Caraibi, prossimo “paradiso” per le criptovalute?

———- Forwarded message ———

Da: Barbara Frugoni <b.frugoni@mondocrypto.eu>

Date: gio 28 mag 2020 alle ore 16:14

Subject: tg coin

To: <antoniotognoli76@gmail.com>, <antonio.riva@ferpress.it>, <dir@ildispari.com>

Buongiorno,in arrivo il Tg Coin della giornata

Ad ora, possiamo dire che Bitcoin sia salva. Due analisti in particolare l’avevano data per spacciata se avesse toccato cifre inferiori a $8.450, considerata come la cifra massima consentita di caduta. È chiaro, però, che raggiungere quota $10.000 rappresenta un livello psicologico importante per la comunità delle criptovalute.

Antigua e Barbuda non sono nuove a legislazioni in merito all’usabilità e alla diffusione delle criptovalute. La notizia di oggi è un’ulteriore prova dell’interesse dei legislatori nello spazio crittografico. Il governo della città dei Caraibi vorrebbe approvare una regolamentazione per le criptovalute, che renderebbe la nazione caraibica una destinazione digitale.

Come ben sapete, l’andamento di bitcoin dipende dalle dinamiche di domanda e offerta. Ma queste non sono le uniche. Esistono anche altri 4 fattori che attualmente influenzano il valore della criptovaluta di riferimento e le sue oscillazioni, ma forse lo stesso vale anche per le altre altcoin.

Il governo della Corea del Sud, a partire da marzo 2021, tasserà i commercianti di criptovaluta, i minatori e le offerte di monete iniziali. Infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze della Corea del Sud sta proprio preparando un emendamento da applicare alla legge nazionale sull’imposta sul reddito. Ciò potrebbe includere diverse clausole, tra cui regole per le vendite redditizie di criptovalute nonché profitti da progetti nazionali di criptovaluta.

Negli ultimi giorni pare che il mercato istituzionale abbia notato di buon occhio quello crypto. Alcune banche però, si sono accorte di questo “mondo oscuro” già da tempo… Il caso J.P. Morgan ed il parere di Goldman Sachsnon.

LG Electronics ha aderito al Consiglio direttivo di Hedera, l’organismo incaricato di sovrintendere alla governance della piattaforma di tecnologia di contabilità distribuita Hedera Hashgraph (DLT). Questa decisione di LG porta ad allinearsi con la missione generale di Hedera, ovvero quella dell’espansione in Asia e di fungere da strato di fiducia per Internet.

Il famigerato Craig Wright, o come lui si è autoproclamato Satoshi Nakamoto, poi smentito dalle dichiarazioni di John Mcafee, è dalla fine del marzo dell’anno scorso che è perseguito da tutta una serie di cause legali e tutte contro la famiglia Kleiman. Ma è di una nuova querela che parliamo oggi, sempre contro i Kleiman, tanto per cambiare. Il team legale della famiglia Kleiman ha presentato una nuova mozione, a sostegno della precedente accusa, affermando che la lista di indirizzi bitcoin e blocchi sia falsa.

GitHub, recentemente acquisito da Microsoft, è un servizio di cloud hosting di repository Git. Ma le notizie di oggi non sono positive perché un hacker ha derubato un utente Reddit di $1200 in ETH, utilizzando proprio GitHub.