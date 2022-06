Caracciolo Gold Run, 10 atleti Forti e Veloci in gara

La temperatura superiore ai 30 gradi ed il solleone che batteva sul lungomare Caracciolo non hanno fermato i circa 700 atleti che hanno corso la ventesima edizione della Caracciolo Gold Run , domenica 5 giugno, con partenza ed arrivo in piazza del Plebiscito a Napoli. Ottima prestazione della squadra podistica isolana con ben 10 atleti in gara.

Nonostante il gran caldo tutti hanno avuto un buon riscontro cronometrico con Aniello Del Deo senior che conquista la terza posizione di categoria con il tempo di 43.06 ed il Presidente Michelangelo Di Maio che si classifica 37^ assoluto e quarto di di categoria con il tempo di 39.26. Marco Conte soffre sul finale il gran caldo ma chiude comunque in un ottimo 41.05. Vincenzo Maltese tiene una condotta di gara prudente e chiude in 45 minuti insieme ad Antonio Bernasconi.

Giovanni Iacono con la sua esperienza gestisce bene il caldo e chiude in 49.02. Vito Amalfitano, Peppe Romeo e Vito Russo ottengono un buon crono nonostante i pochi allenamenti. Nello Del Deo, reduce dalla gara del 2 giugno nel suo Sannio è riuscito a tenere anche oggi un passo di 5 a km . Una menzione di merito ed incoraggiamento al figlio d’arte Federico Russo dell’istituto Mattei di Casamicciola Terme che a Pescara, nelle finali nazionali dei campionati studenteschi di atletica leggere, si è classificato 2^ della sua categoria nei 1.000 metri su pista.