Carabinieri trovano 72enne che si era persa tra i sentieri di Toccane

E’ pomeriggio e lei ha 72 anni, è uscita di casa per una passeggiata ma non è più tornata. Ore di apprensione a Ischia per una famiglia del posto. L’anziana aveva lasciato la propria abitazione per approfittare di un po’ di refrigerio nei sentieri del Monte Epomeo ma quando il sole è calato non ha fatto rientro. Il marito, 78enne, si presenta di notte nella stazione dei carabinieri di Ischia per chiedere aiuto.

La “macchina delle ricerche” parte immediatamente e i militari di Ischia e di Barano insieme ai colleghi forestali di Casamicciola rastrellano tutti i sentieri del bosco con la preziosa collaborazione della protezione civile e di alcuni volontari del luogo.

L’apprensione è tanta anche perché la 72enne ha dei problemi di salute. Le ricerche continuano e si focalizzano nell’ultima posizione individuata sul cellulare della donna dalla centrale operativa dei carabinieri di Napoli. Alla fine il ritrovamento, sono circa le 02.00 quando i Carabinieri forestali di Casamicciola Terme trovano la donna che vagava disorientata. La signora fortunatamente sta bene ed è stata affidata ai familiari.