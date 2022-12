Carabinieri e anti-sciacallaggio. Denunciato 53enne trovato in auto rubata nei luoghi della tragedia

L’assistenza dei Carabinieri alla popolazione ischitana passa anche per il controllo del territorio. Per evitare che case abbandonate e strade deserte diventino facile preda di saccheggi e persone senza scrupoli.

E nel cuore lacerato di Casamicciola l’attenzione è altissima. I militari della locale stazione hanno denunciato un 53enne di Forio già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era alla guida di un’auto rubata poche ore prima in una strada non lontana da quelle travolte dalla frana.

Dovrà rispondere di ricettazione. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario, un uomo del posto impegnato come tanti altri residenti nel sostenere l’isola verde.

In Piazza Maio, invece, un 30enne del posto è stato trovato in possesso di una dose di cocaina ed è stato segnalato alla prefettura. Durante il servizio sono state identificate 112 persone e controllati 75 veicoli.