CARA PROF ANNA…

Lo sai quanto ti ho voluta bene. Avevo nemmeno undici anni quando tu entrasti nella mia classe, la sezione E delle scuola media Scotti di Ischia. Fu un attimo, rimasi incantata e con me, tutta la classe. Erano tempi in cui vigeva la severità. Quando entrava una prof. tutti in piedi a dire buongiorno e a sederci solo dopo che lei o lui si fossero seduti sulla cattedra. Cosi facemmo, e tu invece ci dicesti : “Buongiorno ragazzi, sono Anna Colucci e insegnerò la materia Musica (non si chiamava educazione musicale) state seduti, adesso ci conosceremo. Bella, elegante, quelle collane, anelli, orecchini colorati bene abbinati ai vestiti che indossavi, ma soprattutto dolce. Non sei stata severa ma ti sei fatta sempre rispettare e ci hai insegnato a solfeggiare in modo incredibile.

Dopo la terza media io non volli lasciarti e per tre anni ancora, venni due volte la settimana da te a studiare Pianoforte. Poi smisi perché capii che io amavo te non lo studio del piano. Non venni più, continuai a venirti a trovare e tu mi capisti subito. Poi ci siamo sempre viste per anni la mattina al Bar Calise quando nella seconda ora di spacco, io venivo con Alfrefo sicura di trovarti lì. Incredibile Anna quanto sei stata sempre come quel primo giorno per il mio cuore.

Che cosa bella avere avuto la tua stima il tuo affetto. E come eri sempre elegante e io toccavo le tue collane incantata. Hai voluto sempre volerti bene, e in questo modo hai dato agli altri la voglia di stare con te. Sto scrivendo sapendo che non sono l’unica tua ex alunna che ti ama. So di tante e tanti altri che ti sono stati sempre vicini. Sai Anna? Io spesso ho voluto imitarti, cambiando vestito ogni giorno, mettendo collane e foulard sempre abbinati, usando un buon profumo, ma soprattutto sorridendo spesso in classe.

Cara Anna sono addolorata e so che con te va via una donna nata in quelli che chiamiamo “altri tempi”, ma che ha avuto una mentalità aperta, moderna, che ha amato i suoi alunni e chiunque facesse parte dei suoi giorni. Che bella persona sei stata Anna, ti chiamo così perché lo hai preteso da me che continuavo a dirti: “Ciao prof, prendiamo qualcosa insieme?” Potrei scrivere per ore senza riuscire a esprimere appieno i miei sentimenti e di te si può dire che non hai mai smesso di essere prof, e di amare i giovani e di insegnare…ciao Anna mancherai a tanti, una come te è stata una PERLA RARA. Sandra Malatesta