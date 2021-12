Cara Claudia, io farei cosi. Una risposta dovuta ad una studentessa del Liceo Buchner

Cara Claudia,

dopo giorni di aggressioni cumulative, di ingiurie, offese, invettive, fake e altro, finalmente, dal Liceo Buchner arriva un commento degno di nota e di risposta.

Prima di tutto, GRAZIE CLAUDIA.

Mi hai dato la dimostrazione che il Liceo non è quel posto che conosco in maniera diretta e che, tranne qualche eccezioni, mi ha solo dato motivo di delusione. Istituzionale e personale.

Prima di entrare nel vivo della risposta, però, è giusto fare chiarezza ai lettori.

Claudia è intervenuta in una discussione social con questo post: “le rispondo in merito ai vari articoli che ha scritto sulla questione dell’occupazione e il modo in cui è stata fatta, secondo a detta sua sbagliata. intanto ogni minima protesta è un diritto di tutti, tuttavia se è stata fatta è obiettivamente per un motivo serio e non come dice lei per “strumentalizzare”. ad ogni modo come giornalista dovrebbe semplicemente esporre i fatti per come sono e non far trasparire la propria opinione. Io parlo da studentessa che ha aderito a questa sorta di manifestazione poiché ritengo opportuno far sentire la nostra voce su una questione di estrema importanza, quale sia la sicurezza sulle strade. a quanto pare lei sa solo giudicare ogni cosa che facciamo, ma adesso io vorrei sapere lei cosa farebbe, sono molto curiosa.”

Provo a rispondere con serietà e rigore perché, Claudia, meriti rispetto.

Io non credo che voi siate ragazzi a cui sia concesso sbagliare. Credo, invece, che voi siete protagonisti di questa società. Che avete il vostro ruolo e che meritare di essere trattati alla pari. Qui non ci sono adulti che sanno e giovani che non sanno. Ci sono solo esperienze diverse al netto delle singole conoscenze.

In tanti anni di giornalismo locale, purtroppo, ho fatto i conti troppe tragedie legate alle nostre strade. Claudia, mi hanno toccato tutte personalmente perché, ogni volta, dovevo fare i conti con il dolore altrui. Qualche volta ho sbagliato (e, allora, chiedo scusa ora per allora se mai ce ne fosse bisogno) qualche altra no.

E in questi anni, oltre 12, ho maturato una mia convinzione (basata sui fatti) che oggi mi porta ad avere un atteggiamento molto, molto, selettivo rispetto a certi dolori.

Come ho già scritto qualche giorno fa, sono straconvinto che agire sulla spinta del dolore sia sbagliato. In passato, all’indomani di altre tragedie, ho imparato che tutto quello che si fa mentre il dolore è forte è sbagliato e l’ho imparato sia nella vita privata, sia in quella pubblica.

La tragedia di Manuel non ha scadenza, come tutte le altre. E’ una tragedia così immensa che non riusciamo ancora a capirla. Negli ultimi 12 anni (e credo possa essere un lasso di tempo medio per analizzare il fenomeno) ne abbiamo sentite e scritte di tutti i colori. Il problema, però, è sempre rimasto non affrontato. Ma restiamo alla risposta che mi hai chiesto.

Oggi è Domenica e domani mattina sarete in strada per sfilare dal luogo della tragedia fino al comune di Lacco Ameno per chiedere maggiori controlli e per chiedere un più elevato livello di sicurezza sulla nostre strade.

Ma skippiamo di qualche storia e torniamo a mercoledì 8 dicembre. In fretta e furia avete organizzato un’occupazione che è durata solo 3 ore.

Io resto convinto di tutto quello che ho scritto, ma secondo te è il modo giusto di agire? Voi che sapete organizzare eventi, pre-diciottesimi, eventi personali e non, che conoscete tutti i modi digitali per organizzarvi pensi abbiate agito nel modo migliore se poi alle 12 eravate già tutti a casa?

Io credo di no e ve l’ho detto perché credo che non siete giovani che possono sbagliare ma credo che siete protagonisti della nostra società e meritate di essere trattati alla pari, senza atteggiamenti genitoriali e senza nessuno che vi faccia il predicozzo o, peggio ancora, vi liquidi con qualche chiacchiera di circostanza e passi oltre dicendo in se stesso (vabbè, so ragazzi).

Oggi è domenica e sui social credo siamo ancora di “tendenza”, per molti adulti una cosa di ragazzi, per altri occasione di un post “bravi bravi”. Per me, invece, no.

Credo che la sicurezza stradale sia un argomento così urgente da affrontare (non con il dolore vivo che brucia ancora) che merita di essere oggetto di articoli di giornali, di ragionamenti, di post facebook e di tanto altro ancora.

Credi che una giornata di cogestione basti a tenere vivo l’argomento? Credi che il corteo di domani sia lo strumento opportuno per continuare a tenere vivo l’argomento. Io credo di no.

Faccio un piccolo paragone con altri media che ha solo uno scopo illustrativo e non di giudizio. Come giornale stiamo scrivendo di “Sicurezza Stradale” da giovedì mattina in edicola (quindi ne abbiamo scritto mercoledì) con almeno 2 pagine al giorno su ogni edizione fino ad oggi, con numerosi post facebook e con diversi interventi. Gli altri, cara Claudia, si sono fermati alla cronaca dell’occupazione. Io credo che l’argomento meriti più spazio e ne stiamo scrivendo.

Ho alzato i toni? Ho usato uno po’ di trash-talking? Sì! (la passione per la NBA non l’ho mai persa) e oggi, però, siamo qua a parlare di sicurezza stradale.

E veniamo alla tua domanda “lei cosa farebbe, sono molto curiosa”

Siamo nel 2021 e credo che tutti voi siate forniti di un account social e che ognuno di voi abbia più di un profilo. In questi 12 anni mi sono convinto che le campagne di sensibilizzazione siano superate e che questo sia il tempo di una narrazione personale e diretta. Credo che i social, oggi, siano l’arma di costruzione di massa più potente che abbiamo e che è un peccato che giovani come voi ne se ne siano già appropriati in maniera completa.

Avete scelto di occupare due istituti superiori su 4 come se questa fosse l’unica strada percorribile addirittura inviando i vostri colleghi a non partecipare all’occupazione perché “proibitiva”. Avrei cercato una pubblica e totale partecipazione. Avrei lanciato un grande appello a tutti di occupare simbolicamente i luoghi più importanti dell’isola per creare un grande hype civico e collettivo.

Non avrei agito di notte, avrei agito di giorno e in maniera pubblica. Avrei agito con la forza delle vostre intenzioni. Non mi sarei chiuso all’interno di quattro mura favorendo la critica (era solo per “marinare la scuola”) ma avrei aperto il dibattito e lo avrei cavalcato.

Vi avrebbero accolti tutti a braccia aperte. Occupate le scuole, occupate i comuni, occupati i luoghi simbolo come la Cattedrale, perché la sicurezza stradale è un problema di tutti. Sarei partito da questo. Avrei usato il web per chiamare a raccolta studenti, amministratori, politici, genitori, cittadini, preti, forze dell’ordine. Claudia, avrei aperto. Avrei chiesto aiuto alla stampa affinché il vostro grido non morisse (ci conoscete tutti, frequentiamo gli stessi posti e abbiamo i contatti pubblici e sempre aperti) e non mi sarei accontentato di un articolo o di un servizio tv di cronaca di un evento.

Avrei parlato, raccontato, discusso. Ripeto, avrei aperto.

Dovreste (uso il condizionale) essere in tanti e, volendo, avrei “occupato” i posti della morte per 24 ore? Si! Un picchetto continuo, silenzioso, di uno o due giovani, sulle tante tappe della nostra via crucis. Dalla Variante Esterna fino a Lacco Ameno, ci sono almeno 10 postazioni su cui richiamare l’attenzione e ricordare che sulla strada si può morire.

Hai presente le prime foto di Greta seduta a terra con un cartello scritto vicino, ecco, immagina una vera occupazione continua su tutti luoghi della morte che abbiamo. Vogliamo sensibilizzare? Vogliamo tenere alta l’attenzione sulla pericolosità delle nostre strade? Vogliamo ampliare il dibattito e non concedere più alibi a chi deve agire? Bene, facciamolo con intelligenza, forza e determinazione. E per fare questo, Claudia, abbiamo la necessità di creare contenuti. Abbiamo la necessità di cambiare il metro sbagliato che abbiamo seguito fino ad oggi.

Sabato mattina avete avuto una giornata di cogestione e, in qualche modo che a me non è piaciuto, avete provato a trattare l’argomento. Qualcuno ci è riuscito, altri no. A qualcuno è andata bene, ad altri, invece, no.

Ma anche questa iniziativa, secondo te, è nata sotto la migliore stella possibile o, invece, è rimasto rinchiuso ad un momento scolastico di sabato mattina?

Io credo, davvero, nelle vostre potenzialità e la preside attende ancora una mia progettazione per dimostrarvelo.

Come ti ho già detto credo che il dolore non sia mai un buon consigliere e che tutto quello che l’isola ha fatto quando una tragedia l’ha colpita più di altre (pensa che di Xhemal Vesmali se ne è strafottuta alla grande!) è sempre durata poco o niente. E’ il tempo di cambiare.

Come rappresentante di istituto di una scuola dell’Isola ho già pronto diverse proposte da realizzare al rientro dopo le vacanze di Natale proprio nel merito della sicurezza stradale e ho già concordato con altri colleghi rappresentanti di condividere le stesse progettazioni ma sono destinate ad un target diverso da voi.

Ho letto i sei motivi della vostra cogestione e mi sono sembrati banali, superati, antichi e decontestualizzati.

Metto in evidenza solo un aspetto perché, è evidente, è figlio di qualche discussione tra “grandi” che non avete ben compreso: Avete chiesto ai vostri colleghi, anche ragazzi di primo liceo di ragionare su questo argomento: “Il codice penale prevede per l’omicidio stradale la reclusione dai due ai sette anni. Credete che sia una pena giusta per aver ucciso qualcuno?”

Se rispondo “occhio per occhio” e dico che chi uccide qualcuno poi deve essere a sua volta ucciso, dico una cosa giusta? Perché mai un ragazzo del Liceo Buchner dovrebbe interrogarsi, con la prof di Educazione Fisica (ad esempio) di un argomento come la gestione della pena?

Sono questi gli indizi che, fin dall’inizio, mi fanno convincere che ci sia stata una strumentalizzazione!

Un altro punto di domanda è questo: “L’assenza degli autovelox è un problema che divide molte persone. Alcuni credono che date le strade isolane non ci sia bisogno, altri invece sostengono il contrario. Come la pensate? Conoscete mezzi alternativi agli autovelox?”

Poi vi siete chiesti dell’illuminazione pubblica, dei taxi notturni e, per ultimo, a tutti avete chiesto “La protesta che stiamo seguendo è sicuramente per una buona causa. Vi chiediamo di scrivere un messaggio a tutti coloro che credono che tale protesta sia futile”.

Sei sicura che tutti i tuoi colleghi studenti reputino giusta questa protesta?

Ho testimonianze (numerose) che molti di voi non hanno condiviso nulla di questa protesta ma hanno evitato di esternarlo in pubblico.

Claudia, avete ancora il pallino in mano e potete ancora fare in modo che Ischia non si giri dall’altra parte e vi liquidi come “ragazzi che possono sbagliare”.

Stiamo ragionando alla pari perché, insieme, siamo parte attiva di questa società ognuno con il suo ruolo.

Avete a cuore la Sicurezza Stradale e volete strade più sicure? Bene, allora dobbiamo iniziare a sfidare chi non ce le garantisce. Come? Con il dibattito. Vogliamo chiedere ai sindaci di farvi partecipare al prossimo consiglio comunale affinché voi possiate presentare una lista di punti, comune per comune, da migliorare o da garantire e volete chiedere l’impegno ai sindaci di fare sul serio. Andiamo! Iniziamo a scrivere!

Volete che il Prefetto vi ascolti? Benissimo, iniziamo a far parlare l’Italia! Su una delle strade più pericolose, ci sono giovani sentinelle che ricordano che si può morire, lì dove già si è morto.

Claudia, riprendiamoci la nostra sicurezza con forza, kazzimma, intenzione ed efficacia.

Da 5 giorni ne sto parlando con voi e per voi.

Sarebbe bastato swippare un po’ su Tik Tok invece che commentare le vostre azioni e mi sarei risparmiato un mare di merda e di polemica. Però sarebbe morto il dibattito e non mi avresti chiesto “ma adesso io vorrei sapere lei cosa farebbe, sono molto curiosa” e Stefano Di Meglio non mi avrebbe invitato “ufficialmente a prendere parte ad una delle nostre assemblee d’istituto, così potrà spiegare di persona il suo punto di vista alla comunità scolastica generando un dibattito costruttivo”.

Ciao Claudia, ci vediamo domani mattina quando sfilerete.

Se mi vedi, salutami