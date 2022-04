Capuozzo, Capuozzo… | #4WD

Ha fatto bene Benedetto Valentino a prendere le distanze dall’iniziativa più che discutibile, a mio giudizio, di tal Rino Romano e dell’associazione Pan Assoverdi, rispetto alla richiesta di ritiro del Premio Internazionale Ischia di Giornalismo 2011 a Toni Capuozzo, relativamente ad alcune sue dichiarazioni sulla situazione a Bucha, in Ucraina. Credo, infatti, che non vada consentito ad alcuno di entrare a gamba tesa nei fatti di casa altrui, se non chiedendo e ottenendone permesso. E la libertà di opinione che una fondazione come quella dei Valentino, in qualche modo, onora con le sue attività da diversi lustri, resta al di sopra di qualsiasi pensiero di parte. Non come quanto accaduto a Raitre, dove il docente-opinionista Alessandro Orsini non solo è stato privato del compenso per la partecipazione a “Carta Bianca” per le sue posizioni pro-Putin, ma il direttore di rete Franco Di Mare ne ha addirittura biasimato pubblicamente il pensiero, rendendomi simpatica come non mai la conduttrice Bianca Berlinguer. “Bizzarro che si prendano le distanze da una trasmissione della propria rete senza consultare in merito la conduttrice”, ha dichiarato la figlia dello storico segretario del PCI. “Inoltre erano opinioni espresse all’interno di un dibattito plurale”.

Quello che però andrebbe ricordato a Capuozzo è che un giornalista del suo calibro non dovrebbe cedere a cadute di stile dettate dalla necessità di rispondere a tono subito e ad ogni costo. Se infatti, nel ringraziare la Fondazione per le parole di stima, egli ha definito il proponente il ritiro come qualcuno che “ha voluto evidentemente garantirsi cinque minuti di gloria riuscendo nel proprio intento”, oggi dovrebbe anche scusarsi pubblicamente con la Fondazione stessa per quella poco rispettosa affermazione a caldo “Pronto a restituirlo, ma datemi il tempo di ritrovarlo” pubblicata da Fanpage, lasciando intendere in chissà quale dimenticatoio, tra cose di scarsa importanza, avesse abbandonato quel premio.