Capri. Al giornalista Luciano Garofano il Premio San Michele sezione “Turismo”

Lo scrittore e giornalista Luciano Garofano sarà il primo caprese a ricevere il prestigioso premio “San Michele” nella sezione “Turismo” per il volume “Capri in Etichetta – edito dall’Editoriale Scientifica. Il riconoscimento con la consegna del Premio avverrà Sabato 10 Ottobre 2020 alle ore 11 presso l’auditorium Mario Cacace di Anacapri.



“Ho provato una grande emozione nel ricevere la comunicazione che il mio libro “Capri in Etichetta” è tra le opere vincitrici del prestigioso Premio Capri San Michele, nella Sezione Turismo. dichiara lo scrittore Luciano Garofano che poi aggiunge ” Un riconoscimento, inaspettato, che rappresenta per me, oltre ad un onore come isolano, uno stimolo ad andare avanti sulla strada dell’approfondimento della Storia di Capri, della sua divulgazione e della sua condivisione, soprattutto tra i giovani. “Capri in Etichetta” vuole essere un omaggio ai tanti capresi che, grazie alla loro laboriosità e imprenditorialità, dagli inizi dell’Ottocento ad oggi, dall’impianto delle prime locande a gestione familiare ai grandi alberghi di lusso, hanno contribuito a fare di Capri una stazione turistica all’avanguardia e universalmente riconosciuta come meta dell’Anima. Senza dimenticare i portieri d’albergo, i maître, i cuochi e i camerieri, le governanti e i facchini, i cocchieri e i barcaioli, le guide e i conduttori, che, con il loro lavoro di addetti al ricevimento ed al soggiorno dei forestieri, discreto e garbato, segnarono la nascita del Mito dell’ospitalità tipica caprese. Ringrazio la Giuria, presieduta da Lorenzo Ornaghi, Raffaele Vacca, senza dimenticare l’Editoriale Scientifica e i miei lettori. Un particolare ringraziamento al Presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo, primo nell’aver creduto al progetto di “Capri in Etichetta”, al mio amico Ferdinand D’Esposito che mi ha offerto utili suggerimenti per la stesura finale e alla mia gatta Perla, non per ultima, un po’ intellettuale è un po’ naif, insostituibile segretaria di redazione”.





Luciano Garofano, giornalista pubblicista dal 1992, è stato direttore del settimanale “Capri Oggi” e responsabile della redazione caprese del quotidiano “Il Golfo” oltre ad essere stato corrispondente di diverse testate regionali e nazionali. Nel 1996 ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno giornalistico nell’ambito della XIII^ edizione del “Premio Capri S.Michele”. Dal 2006 è Addetto Stampa presso la Città di Capri. Nel 2007 ha pubblicato, per le Edizioni La Conchiglia, il libro “Spadaro, il mito meglio riuscito di Capri (dopo Tiberio)”. Nel 2018 ha pubblicato, per l’Editoriale Scientifica, il libro “Capri in Etichetta”. Nell’agosto 2019 è uscito il suo ultimo libro, edito dalla Promediacom, “Un’Altra Capri – Storie Vere, Miti e Intrighi Isolani”. Si occupa di conferenze, rassegne e mostre sulla storia di Capri oltre a scrivere articoli di cultura su riviste e settimanali locali.



Il programma della consegna del prestigioso premio edizione 2020

Il primo step della Cerimonia di consegna dei premi del XXXVI edizione del Premio Capri – S. Michele, si svolgerà, nell’Auditorium comunale di Anacapri, sabato 10 ottobre 2020, alle ore 11.



Saranno consegnati i seguenti premi:

PREMIO TURISMO a Capri in etichetta di LUCIANO GAROFANO Editoriale Scientifica;

PREMIO OPERA PRIMA a Maria nella teologia e nel magistero di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI di LUCIA BOIANO Artetetra;

PREMIO STORIA (dedicato a Salvatore D’Amato) a Il primo Parlamento Generale del Regno Aragonese di Napoli (1442 – 1443) di GUIDO D’AGOSTINO Edizioni Scientifiche Italiane;

PREMIO LAURA ROLANDI a La “Carità”di Ludovico da Casoria di GIUSEPPE PALMISANO Il Pozzo di Giacobbe;

PREMIO COMUNICAZIONE a L’Incidente sui binari della comunicazione di MARCO GRASSI Matarrese;

PREMIO GIOVANI (dedicato a Giovanni Fiorillo) a EurHope. Un sogno per l’Europa, un impegno per tutti di PAOLO BECCEGETO, MICHELE D’AVINO, LAURA STOPPONI, UGO VILLANI AVE.



La manifestazione sarà dedicata a Marta Murzi Saraceno, co-fondatrice del Premio e sempre componente della Giuria, attualmente presieduta da Lorenzo Ornaghi. Nel corso dello step sarà ricordato anche Carlo Rolandi, scomparso ad agosto, grande sostenitore del Premio