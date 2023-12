Capodanno sicuro, maxi sequestro a Forio della Guardia di Finanza di Ischia

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, le operazioni di controllo economico del territorio poste in essere dai finanzieri del Comando Provinciale Napoli sono state incentrate, sul contrasto agli illeciti in materia di articoli pirotecnici. In tale contesto, le Fiamme Gialle della Compagnia di Ischia, coordinate dal Capitano Antonio Giglio, all’esito di una capillare attività info-investigativa, attraverso anche lo screening dei social network, hanno denunciato 2 soggetti, tra cui un minorenne e sequestrato circa 90 kg di fuochi illegali tra cui 60 “cipolle” artigianali altamente pericolose.

In Particolare, veniva individuata un’abitazione nel Comune di Forio, dove al suo interno era stato allestito un punto vendita di articoli pirotecnici, il tutto privo di qualsivoglia autorizzazione. Pertanto, i Finanzieri dopo aver accertato una precisa vendita all’esterno dell’abitazione posta sotto osservazione, decidevano di intervenire e di procedere con la perquisizione all’interno della casa.

All’esito della quale, nascosti all’interno di una vasca adibita come deposito venivano rinvenuti 530 fuochi di cat. F2 e F4 e V gruppo C, tra cui una batteria riportante il logo del calciatore Maradona del peso di 20 kg e 60 cipolle artigianali, il tutto abbinato al listino prezzi per gli acquirenti interessati.