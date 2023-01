Capodanno da “selezione” per la Calcaterra: c’è da completare gli assunti sismici

Alle 11.30 del 2 gennaio, il commissario Calcaterra terrà i colloqui per la selezione per la formazione di un elenco (short list) di professionisti per il conferimento di incarichi extra dotazione organica con profilo professionale tecnico ai sensi dell’art. 110.

Alle 11.30 si dovranno trovare pronti i “tecnici” Imparato Mario, Di Costanzo Michele, Trani Vincenzo. Fermo Francesco, Distinto Francesco, Taliercio Emanuela Lucia, Baldino Michele Maria, Castagna Sara, Castagna Mariacaterina, Castagna Ivana, Lubrano Lavadera Paola, Buono Giuseppe, Ascanio Aniello, Mazzella Enrico, Vuolo Carmine Raffaele per l’assunzione di 5 risorse.

Alle 12.30, invece, per 3 sismici amministrativi e contabili: Daniele Emmanuel, Nuzzo Paolo, lacono Giuseppina, Di Iorio Elisabetta, Migliaccio Donatella, Colucci Federica, Areamene Chiara, Piro Vincenza, Calise Mariateresa, Di Meglio Vittoria, Iacono Immacolata, Mennella Annalisa, Migliaccio Vito, Monti Beatrice, Boccanfuso Alessandra, Polito Pietro, Daniela Alessandra, Sangregorio Adelaide, Carcaterra Aniello, Castagna Ivana.

L’unica speranza per Casamicciola è che nei mesi che scorsi, la Dottoressa Calcaterra abbiamo conosciuto bene i vecchi “assunti sismici” e possa trovare la forza e il coraggio di RIPULIRE gli uffici del Capricho da tutta quella zavorra scelta della politica precedente. Il 26 novembre, per avere un senso vero, deve significare pur qualcosa. Confidiamo nel buon senso della commissaria