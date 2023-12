Capitan Morgan: dal 2024 inizia la rivoluzione green via mare

Il mare di Ischia sarà più pulito dall’estate 2024 grazie a Capitan Morgan che per la prossima estate effettuerà i suoi collegamenti e le escursioni con due unità equipaggiate con motori ecologici.

La compagnia isolana attiva nei collegamenti per Capri, Procida, Sorrento, Positano, Amalfi e nei tour marittimi attorno all’isola verde ed a quella di Arturo ha impresso una svolta green alla sua flotta con l’adozione di propulsori di nuova generazione MAN, concepiti e sviluppati per ridurre drasticamente i consumi e le emissioni carboniose; questi propulsori sono conformi alla regolamentazione EU Stage V, che fissa limiti precisi alla massa di particolato inquinante emesso e la loro adozione è stata resa possibile anche grazie al lavoro della equipe tecnica della compagnia.

I motori eco friendly dell’azienda tedesca saranno installati sulle motonavi Ischiamar 1° e Freccia del Golfo, primo step verso l’adozione di soluzioni di propulsione sempre più ecologicamente compatibili per tutta la flotta di Capitan Morgan che, partendo proprio dalla sostituzione dei “cuori pulsanti” delle sue unità, mette decisamente la prua verso la rotta che conduce ad una vera e propria rivoluzione verde nel golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana, il cui mare è famoso nel mondo per la sua bellezza la cui difesa è un impegno che la compagnia ischitana vuole fortemente assumere.

“Abbiamo anticipato le future normativa ecologiche con un ingente investimento, coerentemente con la nostra idea di attività marittima quanto più eco-sostenibile possibile e non ci fermeremo; è uno sforzo non trascurabile, in un momento storico ed economico particolare, che l’azienda Capitan Morgan profonde convinta della necessità di proteggere in nostro mare, convinta che anche piccoli cambiamenti come questi potranno avere un notevole impatto” afferma il management della compagnia marittima