Capitan Giosi: facite ammuina. La rivoluzione dei borsisti che mette ko i poteri occulti

Gaetano Di Meglio | Facite ammuina” è una frase della lingua napoletana il cui significato è: “fate confusione”. Tale espressione è spesso ricondotta a un presunto comando contenuto in un inesistente Regolamento da impiegare a bordo dei legni e dei bastimenti della Real Marina del Regno delle Due Sicilie del 1841, ma, essendo quello vero una serie di libri intitolati Ordinanze generali della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, redatte invece in lingua italiana e promulgate nel 1818, il Facite ammuina è un autentico falso storico

Ma l’ordine che ha dato il “capitano Giosi” è stato completamente diverso. Il falso storico recita: “chill che stanno a prora vann’ a poppa, e chilli che stann’ a poppa vann’ a prora; chilli che stann’ a dritta vann’ a sinistra; e chilli che stanno a sinistra vann’ a dritta; tutti chilli che stanno abbascio vann’ ncoppa e chilli che stanno ncoppa vann’ bascio”

Una sorta di mescolamento dei ruoli a bordo che avrebbero dovuto dare l’impressione alle navi nemiche di gran fermento e di gran difesa. A Casamicciola è successo lo stesso: Giosi ha messo in atto il primo atto per mescolare le carte e per rompere i centri di poteri precostituiti a Casamicciola in attesa di azzerare anche i dirigenti e la macchina amministrativa.

Cambia tutto. Quelli che stavano lì perché servivano a tizio o a caio, non stanno più là. E così via.

Il segretario generale ha ufficializzato la “Disposizione organizzativa degli assegnatari borse di studio”, ovvero i selezionati dal precedente potere politico e che avevano l’unico compito di essere occhi e orecchi di chi doveva gestire il potere.

Il caso borsisti in questo periodo di rinnovamento a Casamicciola era nato con la candidata di Giuseppe Silvitelli Annamaria Patalano che, come Lucia Annunziata si è dimessa dalla borsa di studio concessagli dalla precedente amministrazione – ricordiamolo 700 euro al mese per “studiare” per 24 mesi – perché in evidente contrasto con il modo di fare di Giosi Ferrandino. E la candidatura è la prova regina.

E gli altri? Nulla, gli altri pensavo di continuare a fare il bello e il cattivo tempo negli uffici comunali in attesa che qualcuno non eletto o all’opposizione gli ricordasse quale grande merito avevano dimostrato di avere per essere selezionati.

E così, il segretario generale, Antonio Russo, ha notiziato i borsisti che “Al fine di consentire a ciascun titolare di borsa di studio di incrementare il proprio bagaglio di conoscenze e di esperienza all’interno dell’ente nel rispetto della finalità formativa che ispira il contratto sottoscritto dalle SS.LL., si dispone la nuova seguente assegnazione”.

Ops, come dicevamo all’inizio: “chill che stanno a prora vann’ a poppa, e chilli che stann’ a poppa vann’ a prora”. E vediamo un po’

Mattera Francesco, resta dov’era, alla porta. È stato assegnato alla Segreteria ma continuerà a fare “Assistenza alla cittadinanza”, alla porta.

Iacono Giuseppina, invece, lascia l’ufficio Anagrafe e passa agli uffici della Segreteria così da poter apprendere altre conoscenze.

Scotti Ilaria lascia l’ufficio commercio e si appresta a gestire la questione CAS così come farà anche Manzi Rosaria che ha terminato il suo periodo di studio in Ragioneria.

Boccanfuso Alessandra, dopo aver studiano insieme con Carcaterra ai tributi, ora avrà l’occasione di studiare un po’ anche le questioni relative all’Anagrafe insieme a Mennella Angela che lascia la segreteria e passa, anche lei, agli uffici Anagrafe.

Cavaliere Antonella, invece, dopo aver svolto la sua borsa di studio all’ufficio anagrafe, ora avrà modo di perfezionare il suo percorso all’ufficio commercio e lo farà insieme con Di Meglio Vittoria che arriva all’ufficio Commercio e lascia l’ufficio messi che, invece, accoglierà Monti Beatrice e Polito Pietro che, info ad oggi, hanno svolto il loro percorso all’ufficio commercio.

Dall’edilizia privata e quindi dai condoni e tutto il resto, saluta Barbieri Benedetta che si occuperà di Lavori Pubblici e avrà il gravoso compito di gestire, insieme con Cauteruccio Paola, la sfida della ricostruzione pubblica e della messa in sicurezza del territorio. Dai lavori pubblici, in attesa che a fine giugno saluti Baldino, nel frattempo trasloca all’ Edilizia Privata Lubrano Lavadera Paola.

E veniamo alle scelte di merito che hanno portato i borsisti al comune. Dopo il rimescolamento della politica casamicciola abbiamo una nuova divisione di questi posti di “studio”

In maggioranza: Iacono Giuseppina (in quota Giosi), Manzi Rosaria (In quota Barile). Border line, invece, Cavaliere Antonella (in quota Nunzia Piro) e Cauteruccio Paola (Emanuel con chi ha deciso di stare?). In Minoranza, invece, Mattera Francesco e Mennella Angela (in quota Giovan Battista Castagna), Lubrano Lavadera Paola (in quota Stani Senese), Di Meglio Vittoria (in quota Fenina) e poi Scotti Ilaria, Boccanfuso Alessandra, Monti Beatrice, Polito Pietro e Barbieri Benedetta (in quota Silvitelli). E poi chiedetevi perché Giovan Battista Castagna è stato sfiduciato.

Questo è solo l’inizio. I veri dolori si avranno ora che Capitan Giosi metterà mano agli assunti sismici, ai 110 e ai 90. Come dire, nulla sarà come prima. E non è detto che sarà meglio. Ma sarà sicuramente diverso.