Capigruppo verità oggi a Forio. Di Lustro e Savio saranno seri come Jessica Lavista?

Ignazio Di Lustro, Gaetano Savio e Jessica Maria Lavista sono i tre componenti delle Commissioni Permanenti del comune di Forio che si sono, in blocco, dimessi.

Tre componenti della compagine di minoranza del consiglio comunale di Forio che, in questo caldo mese di giugno, tra ripartenze e protocolli anti-covid19, hanno deciso di mettere nero su bianco alcune problematiche, in realtà già sollevate proprio in occasione del voto delle Commissioni stesse, in una lettera indirizzata al sindaco Francesco Del Deo, al Presidente del Consiglio Comunale Michele Regine, ai Presidenti delle Commissioni Permanenti e al Segretario Generale Noemi Martino.

Ecco il testo: “I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza Ignazio Di Lustro, Gaetano Savio e Jessica Maria Lavista, rispettivamente eletti nella I e Il Commissione Permanente, nella IV e V Commissione permanente e nella III Commissione permanente con la presente formalizzano le loro dimissioni da membri di tali Commissioni, lamentando come nonostante i numerosi solleciti ed incontri, istituzionali ed informali, e nonostante le rassicurazioni in tal senso non si è provveduto a regolarizzare le nomine in Commissione, permettendo democraticamente alla minoranza di eleggere i loro rappresentanti e di fatto impedendo il corretto svolgimento dei lavori in Commissione. Allo stato, peraltro, le Commissione necessitano di rielezione dei membri anche per la sostituzione di quei membri della maggioranza che sono diventati assessori. Tanto per quanto di rispettiva competenza.”

Queste dimissioni, come anche altri argomenti, saranno, questa mattina, al centro della Capigruppo convocata di fretta e furia.

Mare in burrasca alle falde del Torrione, quindi, con l’opposizione che inizia a minare la stabilità del Sindaco Del Deo? Lo scopriremo in queste ore sempre che Del Deo non alzi la voce o allarghi la borsa e Di Lustro e Savio trovino una nuova accoglienza. Intelligenti pauca