Capaci di ricordare al Telese. Il 23 maggio con Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo

In occasione del 31° anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita per mano di Cosa Nostra il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro l’Istituto “Vincenzo Telese” e il Presidio di Libera Ischia che considerala l’Istituto Telese la Casa Ischitana di Libera, hanno organizzato, per martedì 23 maggio 2023, una giornata di celebrazione e approfondimento per onorare la memoria della strage di Capaci e per ricordare a tutti l’impegno della lotta alla criminalità organizzata

Capaci di ricordare: Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo

Programma: ore 10:30 saluti del dirigente Prof. Mario Sironi e Maria D’Ascia referente Presidio Libera Ischia e Procida video collegamento con Angela Ogliastro, Ispettore della scorta di Falcone e familiare di vittima di mafia. Maratona di lettura a cura degli allievi delle classi: 1C, 1 F, 3 B Grafico Comm., V Tur. B Proiezione del video: 23 maggio 1992 a cura della 2 A Grafico Comm. Flashmob: “Pensa” di Fabrizio Moro a cura della 2 B Grafico Comm.

L’Istituto “Telese” ha già realizzato insieme a Libera una “Scala della Memoria” in cui vengono riportati i nominativi di alcune vittime e che si invita a far conoscere a tutti gli studenti dell’Istituto.