CAOSAVVOCATI Luciano Venia: “Appello a Gianpaolo Buono, accetti la ricandidatura”

L’avvocato Luciano Venia, superato l’imbarazzo della sceneggiata di venerdì scorso, ha aperto un appello al presidente uscente e dimissionario, Gianpaolo Buono in vista delle prossime elezioni del 7 luglio

“Caro Gianpaolo – scrive Venia -, ci sono momenti nei quali abbiamo il dovere di ascoltare le necessita’ della comunita’ in cui viviamo, le istanze e le attese dei cittadini che anelano alla giustizia per vedere riconosciuta l’isonomia e l’uguaglianza di trattamento con l’affermazione – in una societa’ equa ed ordinata – delle loro pretese e rivendicazioni con la tutela dei loro diritti e legittimi interessi. E’ la Giustizia come Valore come Servizio e come Sistema a dover raccogliere tale alta e fondamentale istanza soggettiva e collettiva di persone e societa’ per trasformarla in affermazione di diritti e quindi realizzando in concreto la democrazia.

Il Tribunale di Ischia è stato ed è quel Luogo e quel Presidio che mutando il proprio nome ma non la propria funzione da secoli garantisce il diritto alla Giustizia. Oggi è fortemente in pericolo questo Primo Motore della societa’ ischitana con il rischio che esso venga smantellato e chiuso con un tratto di penna o un decorso di termini per effetto della cd riforma della geografia giudiziaria, che ha rimodellato il sistema cancellando le sezioni distaccate, a cui hanno fatto seguito deroghe e proroghe temporanee che hanno solo rinviato la chiusura. Ma la popolosità dell’isola, la potenza economica del suo distretto economico con l’apporto di quasi 700 milioni di euro ogni anno alla pubblica amministrazione e all’erario, il bacino di utenza simile a quello servito dai tribunali di Chieti, Sulmona, Avezzano, il numero dei giudizi, la volontaria giurisdizione come area delicata di intervento e di garanzia dell’ordinamento a favore dei fragili e dei temi sensibili argomentano contro la ipotesi di chiusura del nostro antico Tribunale.

Tu hai mostrato doti di eccellenza nella battaglia di proposta e motivazione a favore del presidio giudiziario elaborando queste tesi di logica e di buon senso illustrandole con la partecipazione cooperativa di tanti colleghi Avvocati in Parlamento, al Governo, nei consessi della Avvocatura conseguendo grandi risultati. E’ il ragionamento logico-giuridico che impone ad ogni operatore del sistema Giustizia la presa d’atto che la stessa connotazione di sezione distaccata e’ insufficiente a garantire risorse finanziarie e strumentali e a contemplare un maggior numero di magistrati e funzionari che consentano un ripristino integrale e l’espansione di ogni funzione connessa

Ciò significa perseguire l’Autonomia del Tribunale di Ischia o la configurazione di un modello ulteriore e specifico come il Tribunale delle isole. Con queste premesse, stante il reclamo della storia che impedisce ogni distrazione e diserzione rispetto al comune destino,il richiamo alla lotta per la difesa dei piu’ alti valori e principi affermati nella Costituzione e di quello che tutti li riassume, li incarna li sintetizza, li simboleggia: il diritto alla Giustizia, con questa lettera appello Ti invito e quanti ne condividono il senso Ti invitano a candidarti alla carica di Presidente alle elezioni del 7 luglio prossimo anche per evitare sfaldamenti, dispersione di forze, rotture di coesione interna, perdite di conoscenze e relazioni nella difficile vertenza”