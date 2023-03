CAOSAVVOCATI Lello Pesce: “Io candidato presidente? Solo se ci sarà ampia condivisione”

A nome della Commissione che ha redatto lo Statuto approvato ieri, l’avvocato Lello Pesce ha commentato la movimentata assemblea: «Credo che le polemiche siano sempre funzionali, anche se tirando le somme la polemica sostanzialmente veniva solo da una persona su un centinaio di presenti, e quindi credo di poter dire che grossi problemi non ci siano stati. Anzi, il plebiscito col quale è stato approvato lo Statuto dimostra la bontà del lavoro che tutti noi della commissione abbiamo fatto.

Voglio pubblicamente e personalmente ringraziare tutti i componenti della commissione: Irma Capuano, Vito Iacono, Luciano Venia, Paola Boccanfuso, Natalia Calise, Paolo Scarano, Giosi Iacono, Antonio Iacono. Insieme abbiamo realizzato un lavoro veramente meritevole, discutendo anche in maniera animata su diversi punti, con opinioni spesso differenti, ma siamo riusciti a raggiungere la quadra senza mai perdere di vista l’obiettivo e senza che venisse mai a mancare il rispetto reciproco».

Sull’ipotesi, emersa già in tempi non sospetti, di una eventuale candidatura alla guida dell’Assoforense, l’avvocato Pesce si è inizialmente schermito: «È risaputo che il primo a essere candidato è anche il primo a essere “bruciato”», ha dichiarato, per poi precisare: «Non ho mai pensato prima a me stesso, dunque se mai dovesse nascere una condivisione sul mio nome, potrei farci un pensiero, altrimenti come sempre farò parte di una squadra».