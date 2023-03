CAOSAVVOCATI Gianpaolo Buono: “Resto fino a luglio solo per motivi tecnici, ora tocca ad altri”

L’avvocato Gianpaolo Buono stavolta è stato ancor più categorico delle altre volte. Lo aveva ripetuto e ieri lo ha confermato: termina il suo impegno alla guida dell’Assoforense: «O si crede nelle regole democratiche oppure non si crede. Io tengo presente l’esperienza del precedente presidente che fu defenestrato perché non voleva tener conto dei tempi previsti nello Statuto per quanto riguarda la carica sia del presidente che quella del direttivo.

Di conseguenza, poiché io credo fermamente nelle regole statutarie e quindi – ripeto – nelle regole democratiche, dal primo momento fino alla scadenza biennale già avevo posto il problema del rinnovo delle cariche. Poi ci sono stati dei fatti eccezionali legati alla pandemia, e alla prossimità della scadenza per quanto riguarda la proroga della Sezione distaccata, e allora dietro sollecitazione dei colleghi ho accettato di proseguire questa mia esperienza, che devo dire è stata importante perché grazie al lavoro del direttivo siamo riusciti in qualche modo ad ottenere questa proroga.

Adesso si tratta di traghettare questo progetto verso un obiettivo più ambizioso, quello della stabilizzazione, ed è giusto che sia un nuovo direttivo a farsene carico. La mia indisponibilità è giustificata solo da questo, non da altro. Ovviamente sono particolarmente rallegrato del consenso della base, delle richieste che mi sono state fatte, però – coerente a ciò che ho detto sempre quello per quanto riguarda il passato – ho dato la mia disponibilità solo per un fatto tecnico: invece di procedere con le consultazione elettorale nel prossimo mese, poiché oggi è entrato in vigore il nuovo statuto e c’è la previsione di un termine di almeno tre mesi per quanto riguarda la partecipazione dei colleghi alla vita dell’assemblea e quindi anche ai fini dell’esercizio dell’elettorato attivo e passivo, ho accettato questo differimento della data, che è stata fissata per il 7 luglio, tutto in coerenza con le cose che ho sempre sostenuto».