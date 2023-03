CAOSAVVOCATI Alberto Barbieri: “Con le elezioni a luglio in forse il futuro della sezione distaccata”

Il nuovo direttivo dell’Assoforense sarà eletto il 7 luglio, ma per l’avvocato Alberto Barbieri c’è qualcosa che non va: «Quello che non quadra è la totale indifferenza della classe forense di fronte al vero problema, che non era lo Statuto che andava approvato come è stato fatto, ma bensì fissare le elezioni prima della pausa estiva.

Ciò significa porre nel nulla tutto il lavoro che è stato fatto a oggi, soprattutto le interlocuzioni con il Ministero della Giustizia affinché la sezione distaccata possa rimanere aperta in via definitiva fatta perché nel breve tempo di due mesi ci sono diverse festività ma anche le attività elettorali in due Comuni dell’isola d’Ischia: il gruppo che sta lavorando è quindi impedito soprattutto dal tempo a disposizione.

Avevo suggerito di procrastinare questa operazione all’autunno prossimo: hanno votato diversamente perché è probabile che ci sono interessi a che ci sia un cambio di gestione o un cambio di cavallo, come si suol dire, lungo il percorso. È la cosa peggiore perché quando il percorso è già tracciato e si verifica appunto un “cambio di cavallo”, quasi certamente saremo condannati a una risposta negativa per il mantenimento del Tribunale. Questa è la verità: sono veramente sorpreso di questa fretta che hanno posto in assemblea, per poter cambiare gli organi di gestione. Mi auguro che ci sia un senso, anche se non credo».