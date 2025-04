Caos trasporti, l’emergenza ora puzza! Il “Giuseppina Prima” è inchiodato alla banchina

Ancora emergenza per i trasporti marittimi stavolta però per quelli dei rifiuti. Da domenica sera il Giuseppina Prima, la nave della monnezza per Ischia e Procida, non effettua le corse per Pozzuoli dedicate alle varie tipologie di rifiuti, differenziate e non.

L’unica nave dedicata per il fondamentale servizio di traghettaggio rifiuti verso la terraferma è inoperosa, inchiodata in bella mostra al molo del porto commerciale di Casamicciola ed il bello è che nessuno sa perché non parte e quando tornerà in servizio.

Pare che nessuno infatti della compagnia di Frattamaggiore abbia fornito delucidazioni a riguardo e per diversi clienti i telefoni restano muti così come le richieste di informazioni via mail.

Il fermo della Giuseppina Prima sta ovviamente creando grosse difficoltà alle aziende di rifiuti delle due isole che stanno facendo i salti mortali per potersi liberare dei rifiuti raccolti che vengono attualmente portati alle discariche in terraferma con grande difficoltà; analoga la situazione per i numerosi depositi di materiale edile di risulta (il famoso “sfratto”) oltre che per gli smaltitori di espurghi e per tutta la filiera dei rifiuti classificati come pericolosi che quindi non possono viaggiare con le corse di linea.

Secondo quanto ci è stato riferito la situazione viene tenuta faticosamente a bada ricorrendo agli altri vettori marittimi, smaltendo quanto più rifiuti possibili con i collegamenti di linea e con qualche corsa straordinaria dedicata ma con l’arrivo della Pasqua e dei ponti primaverili il rischio di un blocco della raccolta dei rifiuti comincia a non essere più così lontano.

Una prospettiva surreale: due delle località turistiche più famose d’Italia potrebbero ritrovarsi con la monnezza per le strade perché l’unica nave per i rifiuti ha interrotto il servizio senza spiegazioni e senza dare informazioni sul ritorno in attività.

Una sorpresa puzzolente e sgradita nell’uovo di Pasqua per ischitani, procidani e turisti che arriverebbe non del tutto inaspettata.

Sono anni che stiamo stigmatizzando le palesi inefficienze della gestione regionale dei trasporti marittimi favorita dal disinteresse pressochè globale degli amministratori isolani le cui conseguenze vengono pagate dagli utenti delle vie del mare.

Oggi l’ennesimo schiaffo: è mai possibile e tollerabile che un servizio fondamentale come quello del trasporto in terraferma dei rifiuti solidi urbani sia alla mercé di un unico operatore marittimo che può effettuarlo senza regole e certezze?

Possibile che non esista un piano B, una procedura di emergenza per questo genere di emergenze, quando cioè una nave essenziale per le nostre comunità si rompe, ammesso che sia una avaria la ragione che attualmente tiene ferma la Giuseppina Prima ?

I nostri dubbi però non finiscono qui: se in questi giorni tanti camion pieni di rifiuti, pure se differenziati, hanno viaggiato con le corse di linea (con grandi risparmi in termini tariffari a quanto pare) perché non possono farlo abitualmente?

Infine ci viene da chiedere, ai nostri sindaci in primis ed ai funzionari regionali che giocano a fare gli armatori: quanto dovremo ancora aspettare affinchè il trasporto marittimo dei rifiuti diventi un servizio regionale, appaltato con una gara con criteri stringenti, rigorosi ed adeguati alle attuali esigenze delle popolazioni isolane e dei milioni di ospiti che ogni anno ancora ci scelgono per le loro vacanze ?