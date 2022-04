Caos strade minaccia la ripresa. L’isola appesa ai  cantieri. Rischio sicurezza a Forio  

Giornata pesante sulla ex SS 270, tra cantieri in corso, segnaletica da rifare e sicurezza al limite. Trema soprattutto il turismo. L’isola è nella morsa dei cantieri in corso e delle strade rattoppate alla meno peggio.È altissima la preoccupazione fra gli operatori economici ed i cittadini . In particolare ci giungono segnalazioni e doglianze da Forio per i tempi di ripristino della tratta Cuotto-Panza. In particolare per il rischio sicurezza della tratta stessa a causa di una segnaletica mal installata, un semaforo che non tutti rispettano e un tratto stradale strettissimo dove si rischiano incidenti è tragedie ogni minuto. “Siamo a fine aprile- ci spiegano alcuni operatori del settore – e il timore fondato è trovarci di fronte a un vero e proprio calvario per chi transita sulla ex statale ogni giorno. Autotrasportatori e artigiani, lavoratori . Ma anche e sopratutto le migliaia di visitatori e di turisti del weekend e della stagione estiva ormai avviata. “ . “ Sta succedendo un vero e proprio casino al semaforo del Cuotto. Le macchine camminano anche col rosso e quindi succede che si incrociano nel tratto ristretto rischiando ogni momento incidenti- spiegano alcuni residenti evidenziando di aver provato a segnalare, senza esito, la questione al locale comando di Polizia Municipale – Ho provato a chiamare ai vigili a Forio ma va il fax“. Le ripercussioni potranno sentirsi anche dopo. La paura è che le incognite relative alla messa in sicurezza delel nostre strade possano spingere i turisti a scegliere altre mete anche una volta finiti i lavori. Per non parlare delle inevitabili code sia a salire che a scendere. L’auspico è che si intervenga al più presto prima che sia troppo tardi.