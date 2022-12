CAOS SS270: 100 metri da incubo. Come Ponzio Pilato: se ne lavano le mani…

Gaetano Di Meglio | Abituarsi alla nuova normalità dovrebbe essere un’azione corale. Ci vorrebbe un’azione unitaria che sappia andare nella direzione, non comune a tutti, ma anche se con le proprie, singole, peculiarità, nella stessa direzione. Però non è così. E allora ci troviamo che oggi, dalle 06.00 alle 18.00 (sempre che non venga prolungata l’allerta meteo), la SS270 ritorna chiusa.

L’isola si spacca in due per 100 metri di costone pericoloso. Dalla Casa Cantoniera di Casamicciola a poco prima del parcheggio dell’ANAS.

Ne abbiamo già parlato ieri, c’è un modo di affrontare questo problema che sembra essere folle e assurdo. E, come al solito, c’è Casamicicola di mezzo. C’è la Città Metropolitana di mezzo. C’è la Regione di mezzo. E i problemi che per anni i politici di Casamicciola hanno ignorato e non hanno affrontato, oggi tornano con prepotenza assoluta a farci male.

Come tutti sappiamo, la Calcaterra ha emanato nuove “Disposizioni in merito alla chiusura dell’intero tratto di strada ex SS 270 Isola Verde via Tommaso Morgera altezza km26+100 e Casa Cantoniera a seguito dell’Allerta Meteo n.64/2022”

Il responsabile dell’Area III tecnica premesso che a seguito di sopralluogo congiunto tra Comando Vigili del Fuoco, Geologi della Protezione Civile Regionale e personale della Città Metropolitana di Napoli effettuato nel pomeriggio del 02.12.2022 è stato redatto verbale, prot. 13643 del 02.12.2022, con il quale viene stabilito che in caso di allerta meteo, per tutta la durata della stessa, si ritiene opportuno chiudere il tratto di strada ex SS 270 Isola Verde via Tommaso Morgera altezza km26+100 e Casa Cantoniera al traffico veicolare e pedonale permettendo il solo transito ai mezzi di soccorso. La riapertura della strada sarà possibile una volta cessata l’allerta meteo solo ed esclusivamente a seguito di un ulteriore sopralluogo con esito positivo. Che in data 06.12.2022, verbale prot. 13757, all’esito del sopralluogo effettuato dal Responsabile Tecnico UTC Ing. Michele Maria Baldino; i Vigili del Fuoco IAE Mauro Bedini e CSE Maurizio Ulisse; il Geol. Dott. Lorenzo Benedetto, Struttura Tecnica Nazionale di P. C.; l’Ing. Salvatore Cicalese e l’Ing, Valerio Grassi, Regione Campania – Direzione Generale per lavori pubblici e Protezione Civile; l’Ing. Ciro Chierchia e l’Arch. Polito Lucia Città Metropolitana di Napoli – Direzione Tecnica Strade è stato confermato quanto previsto con verbale prot. 13643 del 02.12.2022; che in data 11.12.2022, verbale prot. 13906, hanno effettuato sopralluogo: il Responsabile Tecnico UTC Ing. Michele Maria Baldino; il Direttore Generale per i lavori pubblici e protezione civile, geol. Italo Giulivo; l’istruttore di sorveglianza stradale della Città Metropolitana sig. Claudio Pirulli e per il Commissario delegato ex OCDPC 948/2022 ing. Raffaello Fico e ing. Sergio Iannella, i quali, tra l’altro, hanno stabilito che “in caso di ulteriore allerta meteo e per tutta la durata della stessa, valgono le modalità già concordate con verbale del 6 dicembre.”

A questo punto, però, uno si chiede: “ma che state facendo? Quanti giorni ci vogliono per mettere in sicurezza 100 metri di strada? Chi lo deve fare?

Nel frattempo, visto l’avviso regionale di allerta n. 064/2022 per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteo, idrogeologico e idraulico emesso dalla Regione Campania – Protezione Civile Emergenza e Post- Emergenza che prevede dalle ore 06:00 di domani martedì 13 dicembre 2022 e fino alle ore 18:00 sempre martedì 13 dicembre 2022, un livello di criticità GIALLA (ordinaria) tipologia di rischio Idrogeologico Localizzato e con previsione di: Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità.

Dato atto altresì che il tratto di strada in questione è gestita dalla Direzione Strade della Città Metropolitana di Napoli; Mimmo Baldino propone di ordinare la chiusura dalle ore 06:00 del 13/12/2022 dell’intero tratto di strada ex SS270 Isola Verde via Tommaso Morgera altezza km26+100 e Casa Cantoniera in centro abitato nel Comune di Casamicciola Terme, ad esclusione dei soli mezzi di soccorso, emergenza e dei sanitari che devono raggiungere il locale ospedale, per il tempo dell’allerta meteo gialla in atto e fino a nuovo sopralluogo con esito positivo effettuato al termine dell’allerta, come prescritto dai verbali prot. 13643 del 02.12.2022, prot. 13757 del 06.12.2022 e prot. 13906 del 11/12/2022, sopra richiamati. Il commissario straordinario recepisce e approva.

E il resto? E le scuole? E il traffico che si riversa su Ischia, Barano, Serrara Fontana, Forio e Lacco Ameno? Mica possiamo vivere e andare avanti pensando che basta mettersi al sicuro dalle proprie responsabilità e che tutti gli altri poi devono sopravvivere alla meglio peggio?

Mica possiamo pensare che è normale spezzare un’isola in due per 100 metri di costone pericolante?

Dovete mettere i cassoni? Metteli! Dovete mettere i teli? Metteteli? Dovete fare qualche altra cosa? Fatela!

E’ assurdo pensare che passano i giorni in attesa dell’allerta meteo e che nessuno si muova! E che nessuno riesca a mettere in sicurezza 100 metri di strada! Solo 100 metri! Nessuno vuole esporsi a pericoli. Nessuno vuole essere superficiale sui rischi, però, neanche potete prenderci per allocchi e non si può trovare una soluzione unitaria, diretta e sicura.

Davvero ci volete dire che non si può guardare a vista quello che succede? E non si possono presidiare questi 100 metri di strada e consentire un passaggio molto controllato?

Ci sembra tutto molto assurdo. A proposito, il pino cadente sta sempre là?…