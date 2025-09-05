Caos scuola a Forio. Stani Verde: «Nessuna emergenza scuole, rispettiamo gli impegni»

«Non c’è nessuna emergenza per le scuole di Forio». Il sindaco Stani Verde prende posizione con fermezza sulle polemiche chiarisce: «Capisco chi, in cerca di visibilità, prova a strumentalizzare temi delicati come questo, ma con la nostra amministrazione ha sbagliato bersaglio. Noi programmiamo, interveniamo con calma e, quando serve, sappiamo agire con urgenza e determinazione».

Verde non nasconde le difficoltà, ma le colloca dentro una cornice precisa: «È noto che da anni, a causa della cattiva gestione della passata amministrazione, abbiamo ereditato lavori nei plessi scolastici impostati. A ciò si sono aggiunte difficoltà legate alle aziende che hanno vinto gli appalti».

«Negli ultimi mesi abbiamo concluso i complessi iter burocratici per individuare lo spazio dove collocare i moduli scolastici, portato a termine le procedure di gara e siamo ora pronti alla realizzazione».

Un percorso che il sindaco ripercorre tappa dopo tappa: «In poco più di un mese siamo riusciti ad arrivare all’aggiudicazione definitiva. Dopo la delibera di Giunta del 23 giugno 2025, con la quale è stato dato mandato di pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse, il 30 giugno si è approvato il quadro economico e il 1° luglio è stata indetta la prima procedura di gara, che purtroppo è andata deserta. Il 9 luglio è stata quindi immediatamente avviata una nuova procedura sul MePA, alla quale ha risposto un operatore economico. Con determina del 1° agosto l’appalto è stato aggiudicato alla SA.COS. Srl e il 4 agosto è stato sottoscritto il contratto per l’area di allocazione. Questo percorso, svolto nel pieno rispetto delle norme e con la massima trasparenza, ci ha consentito di giungere in tempi record all’affidamento del servizio».

Dopo l’aggiudicazione, c’è stato anche il confronto con la comunità scolastica: «Il 28 agosto ci siamo incontrati con i genitori e con la scuola, illustrando il nostro programma senza ricevere obiezioni. Nel primo ponte di novembre, durante la pausa scolastica, procederemo al trasloco degli arredi senza disagi per la comunità scolastica e daremo avvio ai lavori al plesso Bouganville della scuola Balsofiore. È bene ricordare che al Comune spetta mettere a disposizione gli edifici, ma la loro gestione e destinazione è di competenza della scuola, che opera in piena autonomia».

Infine, il sindaco rivendica il lavoro fatto e rilancia con un messaggio di prospettiva: «Sono convinto che stiamo rispettando gli impegni presi, stiamo sanando i guasti ereditati e soprattutto stiamo garantendo ai nostri bambini un futuro con scuole accoglienti, sicure e moderne. Questa è la Forio che vogliamo».