Caos scuola a Forio. “Sballottati i più piccoli”. L’affondo del consigliere Vito Iacono

Il nuovo anno scolastico a Forio si apre tra incertezze e polemiche. Ai disagi legati ai lavori del plesso Balsofiore e al trasferimento di intere classi nei moduli provvisori di via Casale si sommano le proteste di numerosi genitori, alcuni dei quali hanno chiesto il nulla osta per trasferire i propri figli in altri istituti, denunciando un clima che giudicano insostenibile.

In questo contesto già difficile si inserisce l’attacco del consigliere comunale Vito Iacono, che in un duro intervento ha denunciato come “a pagare siano sempre i più piccoli e i più fragili”.

Secondo Vito Iacono, il problema non può più essere derubricato a semplici difficoltà organizzative: “Se le scuole non sono pronte, neanche in moduli prefabbricati, ad accogliere gli studenti all’inizio dell’anno scolastico; se di subappalto in subappalto, di sospensione in sospensione, le scuole di Forio restano da anni un cantiere aperto, allora ci sono responsabilità politiche e amministrative evidenti che non possono e non devono ricadere sugli studenti e sulle loro famiglie”.

Il consigliere punta il dito contro l’amministrazione locale, invitandola a smettere con lo “scaricabarile” e ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte: “La politica deve chiedere scusa per i fallimenti ed esercitare fino in fondo il proprio ruolo, anche a tutela dei più piccoli. È inaccettabile coinvolgere la scuola in un tritacarne per nascondere errori e decisioni sbagliate”.

Al centro del malcontento ci sono, ancora una volta, gli alunni delle prime classi elementari, che la circolare più recente destina ai moduli provvisori di via Casale. Una scelta che contrasta con le rassicurazioni iniziali e che i genitori considerano penalizzante per bambini appena entrati nel mondo della scuola.

“La scuola – conclude Iacono – va tutelata e supportata, soprattutto quando chi ne ha la responsabilità non mette a disposizione le strutture necessarie per consentirle di esercitare la sua fondamentale funzione di formazione ed educazione. E comunque, si evitino sballottamenti e traumi ai più piccoli”.

Un appello che fotografa il malessere di una comunità scolastica già provata e che rischia di trasformare l’avvio dell’anno in un nuovo terreno di scontro tra famiglie, istituzioni e politica.