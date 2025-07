Caos in Via delle Terme: disabile bloccato per un’ora a causa di motorini sul marciapiede

È accaduto tutto ieri sera, poco dopo le 22.30, in via delle Terme: un uomo con disabilità è rimasto bloccato per quasi un’ora sul marciapiede, nei pressi di un noto supermercato, impossibilitato a proseguire il cammino a causa di una distesa di motorini parcheggiati in modo selvaggio. Gran parte dei mezzi, come accertato successivamente dagli agenti della Polizia Locale, risultavano provenienti da un vicino autonoleggio.

Una scena desolante, che ha messo in evidenza ancora una volta il totale disprezzo di alcuni cittadini e visitatori per le regole più basilari della convivenza civile. I ciclomotori, disposti uno accanto all’altro lungo il marciapiede, impedivano non solo il passaggio dei pedoni, ma anche e soprattutto quello delle persone con difficoltà motorie. A peggiorare la situazione, il fatto che alcuni dei mezzi ostruivano persino gli accessi alle abitazioni circostanti.

I vigili urbani, prontamente intervenuti su segnalazione di alcuni residenti, hanno potuto fare ben poco oltre alle previste sanzioni. E qui si apre un altro fronte di riflessione, se possibile ancora più amaro: il Comune di Ischia, come riferito dagli stessi agenti intervenuti, non dispone attualmente di una convenzione con il servizio di carro attrezzi. Ciò significa che, anche volendo, non è possibile procedere con la rimozione forzata dei mezzi in divieto, come dichiarato da uno dei vigili urbani presenti sulla zona, lasciando dunque le strade e i marciapiedi in balìa dell’inciviltà.

E mentre il malcapitato cittadino attendeva inutilmente che si liberasse un passaggio, in molti si interrogavano sul senso di un’amministrazione che continua a mostrare lacune gravi nella gestione della cosa pubblica. Non bastano le multe, se non vengono accompagnate da un sistema efficiente di controlli e, soprattutto, da misure concrete per tutelare i più deboli e garantire la vivibilità degli spazi urbani. È fin troppo evidente come il Comune, in assenza di strumenti operativi efficaci, finisca per rimanere impotente di fronte a situazioni che ledono la dignità delle persone.

Ciò che resta, di questa ennesima serata di ordinario degrado, è un senso di profonda vergogna. Perché un paese che non sa garantire il diritto alla mobilità e al rispetto per tutti, è un paese che abdica al suo compito più elementare: amministrare. Non serve molto per evitare queste scene. Serve solo volontà politica, buon senso e rispetto. Tutte qualità che, ieri sera in via delle Terme, sono risultate dolorosamente assenti.