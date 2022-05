Caos da asfalto a Casamicciola. Traffico il tilt e caos

Caos e traffico paralizzato a Casamicciola Terme. Letteralmente bloccata la viabilità lungo la litoranea cittadina ed il Corso principale, causa lavori pubblici. Da stamane si registrano disagi e grandi difficoltà nel percorrere le arterie stradali. Lunghe code e blocchi, con clacson impazziti e scene surreali da metropoli indiana. I picchi maggiori nell’orario di punta quando si tenta di raggiungere uffici e sedi lavorativi e in concomitanza con gli orari di scuola.

Caos e traffico paralizzato a Casamicciola Terme. Fermi anche i mezzi di soccorso il 118.Letteralmente bloccata la viabilità lungo la litoranea cittadina ed il Corso principale, causa lavori pubblici. Da stamane si registrano disagi e grandi difficoltà nel percorrere le arterie stradali. Sono in corso da giorni i cantieri per il rifacimento del manto d’asfalto al termine di lunghi giorni di metanizzazione adopera della CPl Concordua, dei lavori idrici di Evi e molti altri interventi collegati. Lunghe code e blocchi, con clacson impazziti e scene surreali da metropoli indiana. I picchi maggiori nell’orario di punta quando si tenta di raggiungere uffici e sedi lavorativi e in concomitanza con gli orari di scuola. Polemiche e malumori non sono mancati con la sola gestione del cantiere e del traffico affidata agli operai.