Caos-Covid per la Festa di Sant’Antonio a Ischia

Gaetano Di Meglio | La zona della Mandra è in preda a grossa preoccupazione! Nelle ultime ore una ridda di voci si sta diffondendo tra i fedeli della Chiesa di Sant’Antonio, preoccupati da quella che sembra essere un’inspiegabile quanto improvvisa “uscita di scena” del superiore, Padre Maurizio, dalla scena delle celebrazioni.

Sembra infatti che le ultime celebrazioni, di punto in bianco, siano state officiate dall’altro frate in forza al Convento della Mandra.

E ciò che rende ancor più inspiegabile tale fenomeno è che, sebbene in forma estremamente minimale, sono in corso le solenni celebrazioni per Sant’Antonio e, come se non bastasse, domani per la festa del Santo è prevista anche la presenza del Vescovo Lagnese.

Ma l’aspetto più preoccupante è che sempre alcune voci “mandriane” attribuirebbero tale scelta ad una sorta di quarantena spontanea, avendo il religioso incontrato un fedele ammalato a casa scoprendo ex post la sua positività al coronavirus e, solo pochi giorni dopo, optando per ritirarsi nel suo alloggio in convento senza avere ulteriori contatti con il pubblico.

I messaggi sulle chat, gli audio whatsapp e, soprattutto, gli “americani” che vanno in giro a gradare “attenti qua, attenti la” non fanno bene né alla comunità cattolica, né al benessere generale della zona di Ischia Ponte. Fate chiarezza? Ci dite cosa sta accadendo? Abbiamo bisogno di trasparenza! Se proprio non lo volete fare per la dignità delle persone, per la loro sicurezza, fatelo per il santo. Se proprio dovete.