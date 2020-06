Caos-Covid a Sant’Antonio: doppio tampone negativo per Padre Maurizio

Una assenza che ha fatto e continua a fare rumore. Solo ieri dalle colonne di questo giornale vi abbiamo riportato le preoccupazioni di molti fedeli e le notizie, che hanno viaggiato veloci di chat in chat e di bocca in bocca, circa un presunto legame tra l’assenza di Padre Maurizio e l’epidemia da Covid19. Ma procediamo con ordine. Ieri, sull’edizione cartacea del nostro giornale e poi sul nostro portale online, abbiamo reso noto ai più “l’uscita di scena” alquanto improvvisa del superiore del convento di Sant’Antonio in località Mandra, Padre Maurizio.

Una mossa che, sull’onda anche degli stati d’animo da lockdown appena lasciato alle spalle, ha fatto subito pensare, ai più, ad uno stretto collegamento tra l’epidemia da Covid19 e l’assenza del Padre proprio nel periodo della festività di Sant’Antonio, molto sentita proprio in quella località a confine con Ischia Ponte. Messaggi audio, chat e bisbigli che sono circolati tra i fedeli della comunità e che hanno destato più di un dubbio.

Subito dopo la pubblicazione del nostro articolo, però, il Comitato dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio ci ha contattati e gli diamo la possibilità di fare chiarezza su un vicenda assai delicata.

Un’operazione trasparenza che, se fatta fin dall’inizio, avrebbe tenuto gli animi dei parrocchiani meno agitati.

Presso il convento di Sant’Antonio, ci ha confermato che Padre Maurizio, per estrema sicurezza per sé e per i tanti fedeli che si alternano all’interno della rinnovata chiesa a due passi dal mare, ha osservato un periodo di auto isolamento sottoponendosi a due tamponi risultati, entrambi, negativi. Una assenza, quindi, più che giustificata per poter proteggere al meglio la propria comunità evitando inutili rischi; una scelta, quella di Padre Maurizio, carica di responsabilità e di serenità, e che, ora, resa nota, dovrebbe “silenziare” le tante voci contraddittorie poste in essere.