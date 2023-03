CAOS AVVOCATI. L’Asso Forense di Ischia approva lo statuto. Si vota il 7 luglio il nuovo presidente

Francesco Ferrandino | Approvato il nuovo Statuto dell’Assoforense, nuove elezioni il 7 luglio. Sono questi i risultati dell’assemblea dell’Associazione forense dell’isola d’Ischia svoltasi ieri mattina alla Sezione distaccata del Tribunale a Ischia. Complicazioni procedurali, anche in relazione alle deleghe ammissibili, nella seduta presieduta dall’avvocato Gino Di Meglio con il collega Cellammare nella veste di segretario, hanno posticipato alle 11.30 l’inizio dell’assemblea dedicata espressamente alla discussione della proposta del nuovo testo statutario. Una seduta polemica, a tratti caotica, ma che ha prodotto gli esiti citati al culmine di una serratissima discussione.

Il presidente uscente Gianpaolo Buono ha preso la parola ricordando l’iter della Commissione – guidata dall’avvocato Lello Pesce – deputata alle modifiche, con le proposte (e le contestazioni) intervenute nelle ultime settimane, che secondo il presidente potrebbero essere illustrate in assemblea, ma contemporaneamente l’avvocato Stefano Pettorino è intervenuto senza troppa diplomazia: «Stiamo approvando uno Statuto, per le successive elezioni associative, mentre la sede giudiziaria locale potrà essere chiusa tra pochissimi mesi, cosa che vanificherà ogni nostra discussione. Quindi chiedo ai colleghi di abbandonare formalismi e discussioni bizantine per concentrarci sull’azione da intraprendere per salvare la sezione distaccata».

Un invito raccolto dal presidente dell’assemblea, avvocato Gino Di Meglio, che a sua volta ha suggerito di soprassedere sulle questioni formali delle deleghe. L’avvocato Di Meglio ha proposto alcune modifiche per consentire il voto alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo anche a chi si è iscritto di recente all’associazione a dispetto di ogni polemica in merito. A questo punto, l’avvocato Lello Pesce stava accingendosi a illustrare il nuovo testo, per procedere a un’approvazione articolo per articolo, ma l’avvocato Vincenzo Acunto ha proposto di approvare rapidamente il nuovo Statuto all’unanimità e di procedere solo successivamente a discutere eventuali emendamenti, in quanto – come ha spiegato il professionista santangiolese – tutti gli avvocati avevano avuto il tempo e il modo di leggerlo e di riflettervi, argomentazione che ha ricevuto il plauso di alcuni avvocati, mentre subito dopo l’assemblea è precipitata nel caos, tra urla e voci sovrapposte. Secondo il segretario Cellammare c’erano da rispettare le norme sul numero legale, mentre Luciano Venia ha urlato invitando a abbandonare personalismi. Il presidente Gino Di Meglio ha finalmente ripreso le redini della discussione decidendo di mettere ai voti la proposta dell’avvocato Vincenzo Acunto sull’approvazione “cumulativa” del nuovo testo, ma il segretario Cellammare ribadiva che l’approvazione andava eseguita articolo per articolo. La discussione si è quindi nuovamente polarizzata tra i “velocisti” (cioè coloro che premevano per l’approvazione unanime e rapida) e i “legalisti” (quelli che tenevano al rispetto delle regole).

A questo punto il presidente dell’assemblea ha proceduto “d’imperio” – in quanto in molti ripetevano che “l’assemblea è sovrana” – alla “proclamazione del nuovo Statuto”, da intendersi approvato integralmente senza esame di eventuali emendamenti.

LA PROPOSTA “SETTEMBRINA”

Ma il dibattito è comunque proseguito con veemenza sulla questione-elezioni. L’avvocato Alberto Barbieri ha sostenuto con forza la proroga fino all’autunno del direttivo in carica vista la precarietà della situazione, in contrasto con l’espressa volontà del presidente dell’Assoforense avvocato Buono di non voler continuare nemmeno un giorno in più il suo mandato.

Luciano Venia ha sostenuto Barbieri, dicendo in sostanza che il dialogo con le forze di governo per salvare la Sezione distaccata di Ischia non può essere messo a rischio da operazione elettorali a breve termine.

L’avvocato Antonio Iacono ha richiamato la norma statutaria volta a evitare il ricorso alle “truppe cammellate” iscrittesi estemporaneamente per influenzare le elezioni, dunque uno spazio almeno tre mesi di iscrizione prima dell’appuntamento elettorale. Dunque, almeno novanta giorni per indire le operazioni, con l’avvocato Buono ancora in sella con l’attuale direttivo. Iacono ha quindi proposto una data elettorale tra fine giugno e inizi luglio, senza necessariamente arrivare a settembre.

Proprio l’intervento dell’avvocato Iacono è stato determinante, in quanto il presidente Buono ha parzialmente modificato la sua (in)disponibilità circa una proroga del mandato. Infatti, per senso di responsabilità, l’avvocato Buono si è detto disposto a rimanere in carica ma solo fino alla prima data utile di luglio.

L’avvocato Pasquale Pacifico, richiamando il carattere politico della eventuale salvezza della sede giudiziaria ischitana, ha proposto invece l’ultima settimana di settembre come data per le elezioni.

Una contrapposizione che ha nuovamente scatenato la bagarre in aula, con vari “capannelli” autonomi di professionisti, tra la posizione del presidente uscente determinato a non andare oltre la data di luglio, e quella di chi proponeva di rimandare tutto a settembre.

L’avvocato Gino Di Meglio ha proposto il 20 giugno come termine per la presentazione delle candidature e il 7 luglio la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, in contrapposizione alla proposta “antagonista”, quella settembrina come delineata dall’avvocato Pacifico. Il dilemma è stato risolto dalla votazione, con cui è risultata approvata la proposta dell’avvocato Gino Di Meglio. Dunque, dopo il nuovo Statuto, prima delle ferie agostane l’Assoforense avrà anche un nuovo vertice direttivo, come fortemente voluto dal presidente Buono.