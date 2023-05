Caos asfalto: Lacco Ameno diventa invivibile!

Ieri è stato un mercoledì campale per gli automobilisti che si sono trovati a circolare su Via Circumvallazione a Lacco Ameno. I lavori per il rifacimento del manto stradale si sono ben presto trasformati in una gabbia di metallo e polvere.

Invece di annunciarlo prima e di programmare una gestione del traffico veicolare in maniera preventiva ed intelligente, solo dopo il caos, il sindaco Pascale ha provato a “mitigare” i danni: “Stiamo completando il rifacimento del manto di asfalto su via circumvallazione. Un’arteria importante per tutta l’isola che era diventata quasi impraticabile a seguito di lavori da parte dell’ente idrico (a valle) e della metanizzazione. Ci scusiamo per il disagio arrecato.”