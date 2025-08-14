giovedì, Agosto 14, 2025
Caos al porto di Ischia, uomo aggredisce equipaggio e militari: ritardo nella partenza della Medmar Giulia

Attimi di tensione durante l’imbarco: l’intervento di Guardia Costiera e Polizia ristabilisce l’ordine. Denunciato un uomo già noto alle forze dell’ordine

Quella che doveva essere una tranquilla partenza di metà agosto si è trasformata in una scena di caos e concitazione al porto di Ischia. Questa mattina, poco prima delle 10:35, orario fissato per la partenza della motonave Medmar Giulia, un uomo ha dato in escandescenza durante le operazioni di imbarco.

Prima ha rivolto la propria aggressività contro l’equipaggio della nave, poi ha colpito anche un militare della Capitaneria di Porto che stava supervisionando le procedure. Secondo fonti locali, si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali specifici.

La situazione è rapidamente degenerata, costringendo all’arrivo di rinforzi. Sul molo sono intervenuti altri militari della Guardia Costiera insieme ad agenti della Polizia di Stato, che hanno riportato la calma e consentito la ripresa delle operazioni. La nave è riuscita a partire, ma con alcuni minuti di ritardo. L’uomo è stato identificato e denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, con l’aggravante dei futili motivi.

Le prime testimonianze indicano che alla base della reazione violenta non ci sarebbe stato alcun motivo concreto, se non l’irritazione per le modalità e i tempi dell’imbarco, amplificata dal caldo e dalla folla.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla necessità di mantenere rispetto e autocontrollo, soprattutto nei periodi di massima affluenza turistica, quando collaborazione e serenità sono indispensabili per garantire collegamenti sicuri e puntuali.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

