Cantinando a Natale: tutto pronto per la Xedizione

Dal 28 dicembre al 7 gennaio 2024 torna Cantinando a Natale, la manifestazione enogastronomica proposta dalla Pro Loco Panza d’Ischia giunta alla sua 10^ edizione.

Una tradizione ormai consolidata che ripropone in chiave Natalizia i percorsi che si effettuano nel mese di settembre durante i tour di Andar per Cantine e conduce residenti e turisti alla riscoperta delle antiche tradizioni dell’isola d’Ischia attraverso visite guidate nelle più caratteristiche cantine che per l’occasione saranno allestite con tradizionali presepi artistici.

Un viaggio nelle tradizioni contadine dell’isola d’Ischia con degustazioni di prodotti tipici della tavola natalizia ad opera dei cantinieri.

I tour prevedono visite nelle antiche cantine ischitane dove per l’occasione saranno allestiti anche presepi artistici; degustazione di 2 calici di vino locali per ogni cantina; degustazione di piatti tipici della tradizione natalizia con guida escursionista al seguito; servizio taxi / navetta.

Per tutti i percorsi di “Cantinando a Natale” è obbligatoria la prenotazione

Le partenze sono da Piazza San Leonardo a Panza

Per info e prenotazioni: +39 081908436 – +39 3318095540 – +39 3496125250

I percorsi possono subire variazioni e modifiche in base alle prenotazioni e alla disponibilità delle cantine.