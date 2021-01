Cantieri e disagi. Lombardi: “Opportuno spostare qualche corsa a Casamicciola”

- Advertisement -

Ischia è ancora caos porti, con gli scali a mezzo servizio e i vari vettori alle prese con gli stop e le pesanti limitazioni legate all’emergenza Coronavirus. Alla già difficile situazione dei trasporti sulle vie del mare si aggiungono i cantieri ai porti di partenza e di destinazione con gli intuibili disagi legati agli stessi, sia per i pendolari sia per la categoria degli Autotrasportatori. Lavori necessari ed improcrastinabili per i quali, comunque, si chiede una migliore programmazione anche in ordine alla ridistribuzione degli accosti. A chiedere una revisione delle partenze è Giovani Lombardi a nome degli autotrasportatori.

A muovere le richieste del comparto autotrasportatori, l’ultima ordinanza della Guardia Costiera in ordine ai Lavori Enel per dotare il porto di Ischia di un sistema di alimentazione che consegna alle navi Caremar ormeggiate in porto di spegnere i motori e mettendo fine all’inquinamento acustico che per decenni ha rubato i sogni dei residenti nelle zone limitrofe il catino borbonico con il progetto “Porto verde”. Per consentire i lavori è stabilito dalla Guardia Costiera oltre che la revisione dei flussi veicolari e la sosta di NCC e Taxi, anche e soprattutto del transito di automezzi superiori a 3,5 tonnellate.

Giovani Lombardi: “Sarebbe bene spostare qualche corsa su Casamicciola per evitare disagi”

“ In pratica sia le quattro navi traghetto che effettuano le corse della Medmar, eseguite sin qui con la M/N Agata, sia quasi tutte quelle effettuate con navi delle compagnia Caremar, non potranno imbarcare autocarri superiori ai 35 qli” spiega il portavoce degli autotrasportatori chiedendo che alcune corse commerciali vengano spostate su Casamicciola.

“Sarebbe quanto mai opportuno, onde consentire l’approvvigionamento dei beni essenziali, spostare alcune corse, ora effettuate su Ischia al Porto di Casamicciola. Sarebbe un modo per venirci incontro e garantire l’approvvigionamento delle merci al territorio in temi e con modi ragionevoli”.

Problematiche serie, che richiederebbero gli opportuni approfondimenti e l’intervento delle autorità locali coinvolte e responsabili delel previsioni in materia di trasporti e portualità. Non sembrerebbe una impresa improba, né assurdo potere prevedere lo spostamento su Casamicciola di alcune corse, dirette a Ischia anche per venire incontro alle esigenze dell’utenza e della categoria trasportatori.

- Advertisement -

Vicende già note, film già visti e rivisti che continuando a turbare i sonni, già turbolenti, di chi sulle vie del mare ci vive ed opera. E di qui in avanzati la situazione non sembra poter tornale alla normalità. Un panorama che sta rendendo difficile, già di per sé, sia la programmazione che la certezza in fatto di tempi e modi della cosiddetta ripartenza 2021.

Più che un sonno un incubo se si pensa al Cantiere del molo Beverello e dell’intero Porto di Napoli. Un cantiere, ma soprattutto l’ultimazione dei lavori che daranno un nuovo volto al terminal di collegamento tra il capoluogo partenopeo e le isole del golfo dovrebbe subire ulteriori allungamenti delle tempistiche tra scoperte archeologiche. E blocchi covid.

Insomma si teme che agli imbarchi per le isole, per gli approvvigionamenti, per i camion e le merci pesanti, per gli automobilisti, ma si pensa anche alla ripartenza tanto attesa, se e quando ci sarà, si continuerà a discutere di collegamenti e trasporti per le ambite e lussuose località come Capri, ma anche la vicina e prestigiosa Ischia e la “candidata” a capitale della cultura Procida, tutte gravate da interminabili cantieri a cielo aperto.

Il dispositivo

La nuova regolamentazione è indicata dalla ordinanza n° 03/2021 per l’ultimazione lavori ENEL. Progetto “Porto Verde” da eseguirsi in Via Iasolino nel tratto di strada retrostante il palazzo d’Ambra dal 01 febbraio 2021 al 06 febbraio 2021. La Soc. C.E.B.A.T. S.r.l. ha infatti ottenuto l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di scavo e la posa di cavo in Via Iasolino, sulla tratta compresa da Via delle Fornaci all’incrocio con Via S. Alessandro, per alimentare la cabina elettrica nell’ambito del Progetto “Porto Verde” autorizzata ormai un anno fa dal comune di Ischia. Agli esiti di appositi sopralluoghi nell’area portuale effettuati, finalizzati ad individuare le modalità per ottimizzare il sistema di circolazione portuale e la relativa segnaletica stradale, nel periodo limitato all’esecuzione dei lavori, a seguito dell’individuazione del nuovo senso di marcia degli autoveicoli provenienti dalla terra ferma ed intenti allo sbarco sulla Banchina Olimpica del Porto di Ischia , il comandante del Circomare Antonio Cipresso ha inteso rivedere provvisoriamente e solo per il periodo di esecuzione dei lavori, le disposizioni afferenti la circolazione veicolare in ambito portuale rendendo noto che “ a decorrere dalle ore 08.00 giorno 01/02/2021 al giorno 06/02/2021 compreso, la Soc. “C.E.B.A.T Srl”, effettuerà per conto di “E-distribuzione Spa” i lavori di scavo e posa di cavi , in questa ottica è istituito il doppio senso di circolazione sul piazzale A. Lauro/banchina d’Ambra, precisamente sul tratto di strada compreso tra l’attività commerciale “Barmar” e l’incrocio palazzo d’Ambra dove sarà posizionato un dispositivo semaforico.L’area riservata alla sosta dei veicoli NCC nel piazzale A.Lauro è sospesa. La corsia riservata ai taxi insistente nel piazzale A. Lauro/banchina d’Ambra, è traslata nell’area riservata ai veicoli N C La corsia riservata ai taxi è destinata esclusivamente ai veicoli diretti per l’imbarco.

Limitazione al tonnellaggio. Per tutta la durata dei lavori, fatte salve tutte le disposizioni in vigore con la propria Ordinanza n°82/2019, nell’area portuale piazzale A. Lauro/banchina d’Ambra in direzione via Iasolino è fatto divieto di transito agli automezzi di massa complessiva superiore ai 3.5 T, anche se circolanti a vuoto.