Cantiere fermo al Beverello, Monti (Alilauro): “Troppa burocrazia”

“Al nuovo molo Beverello, un’opera centrale per il futuro di Napoli, il cantiere è fermo.

L’Italia va a fondo perché la burocrazia lavora con tempi che non hanno niente a che fare con i tempi del mondo reale e delle attività economiche. Bisogna cambiare passo”.

Sono le parole di Riccardo Maria Monti, consigliere di amministrazione di Alilauro. “Non è sorprendente – ha aggiunto – in una città millenaria come Napoli trovare vestigia del passato. Anzi è praticamente matematico che ciò avvenga. Ma ogni volta che questa cosa ovvia succede, il riflesso è che si blocca tutto e la prospettiva dei lavori diventa nebulosa. Tra pochi mesi sarà di nuovo primavera e ci auguriamo che emergenza Covid sia superata. Da questo molo – prosegue Monti – torneranno a passare milioni persone. È impensabile lasciarlo così per mesi per il solito rimpallo di responsabilità tra le varie parti coinvolte”. Monti è anche consigliere di amministrazione di primari gruppi industriali e co-fondatore e azionista di diverse aziende nel settore energetico, della green mobility e dell’e-commerce, oltre che vice presidente esecutivo della Fondazione Italia Cina, nata per favorire gli scambi tra i due Paesi.