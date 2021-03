Cannes, Spike Lee presidente di giuria

ROMA (ITALPRESS) – Spike Lee sarà il presidente della giuria del festival di Cannes, in occasione della sua 74esima edizione dal 6 al 17 luglio 2021.

“Durante i mesi di incertezza che abbiamo attraversato, Spike Lee non ha mai smesso di incoraggiarci. Questo sostegno sta finalmente arrivando a buon fine e non avremmo potuto sperare in una personalità più potente per tracciare i nostri tempi difficili”, afferma Pierre Lescure, Presidente del Festival.

“Il suo entusiasmo e la sua passione per il cinema ci hanno dato un’enorme carica di energia per preparare il grande Festival che tutti stavano aspettando. La festa sarà fantastica, semplicemente non vediamo l’ora!”, afferma Thierry Frèmaux, Delegato Generale.

