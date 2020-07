Cani da caccia, che passione | #4WD

Per molti cacciatori “sui generis” come me, quel che conta è ammirare l’azione del cane sulla selvaggina. In altre parole, lo sparo nei periodi di caccia aperta, come nelle zone di addestramento dove è ammesso, rappresenta esclusivamente un premio per il cosiddetto “ausiliare”, ma il fenomeno da perseguire e coltivare è dato dal prodigioso olfatto di questi amici a quattro zampe, in grado di accorgersi della presenza di una beccaccia nel bosco o di una quaglia nella stoppia semplicemente usando la potenza del loro naso. Non potrebbe accadere, infatti, che a distanza -talvolta- di decine e decine di metri, il cane vada “in allarme” accorgendosi della presenza del selvatico e, di lì a poco, si ponga in ferma lasciando capire al proprio padrone che c’è da stare attenti.

Allo stesso modo è sorprendente, specie nel caso della beccaccia, l’astuzia del selvatico, che com’è noto è dotata di una vista a larghissimo raggio che le consente di individuare con esattezza i pericoli incombenti (nel caso specifico, il cacciatore e il suo cane) e, spesso, posizionarsi in modo tale da frapporre tra sé e i suoi “nemici” un qualsiasi ostacolo che intralci loro la visuale del suo volo e, di conseguenza, lo sparo.

Molti non ci credono, ma sono esattamente queste le emozioni che consentono a dei pazzi come me e tanti altri di spendere quasi cinquecento euro l’anno tra permessi di caccia e assicurazione per poi uscire poco o nulla e, magari, nella quasi totalità delle uscite, percorrere una quindicina di chilometri al giorno lungo una montagna per tornare a casa senza veder volare neppure una penna. Eppure, è tale la speranza di un incontro e di una bella azione di caccia dei nostri cani da alimentare quella passione molto più rispettabile e meno crudele di quanto non la si voglia far apparire.

Proprio così. Anche per noi cacciatori (non i bracconieri, ai quali fin troppo spesso veniamo indegnamente equiparati), un po’ più di rispetto proprio non guasterebbe. Come per tutti.