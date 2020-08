“Cane in mare”, la bella storia di un soccorso sul porto di Casamicciola

Grande merito alla sensibilità degli autisti dei mezzi per il trasporto rifiuto impegnatosi in ogni modo per salvare il cucciolo

Cane cade in mare nel porto di Casamicciola Terme e resta incastrato tra la banchina e la nave Giuseppina I. È corsa al recupero . L’animale è rimasto incastrato, inspiegabilmente , tra il portellone è il molo di sovraflutto. È corsa contro il tempo per salvarlo. Ad accorgersi della presenza della bestiola gli autisti delle NU pronti ad imbarcarsi sul mezzo Traspemar. Gli operatori sono stati allertati dai guaiti. Sul posto atteso l’intervento della Guardia costiera e del personale di bordo della nave battente bandiera rossa. Da chiarire la provenienza dell’animale, se dotato di microchip o se semplicemente abbandonato alla sua triste sorte. Una deprecabile e mai debellata abitudine estiva e non di chi preferisce le vacanze piuttosto che prendersi cura di “Fido “. Il cane recuperato e portato in salvo è stremato ma vivo. Sul caso sarà aperto un fascicolo dalle autorità . Allertato anche il sevizio veterinario Asl.Grande merito alla sensibilità degli autisti dei mezzi per il trasporto rifiuto impegnatosi in ogni modo per salvare il cucciolo.